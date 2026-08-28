Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosunda bulunduran Türk kulübü Trabzonspor, dün akşam oynanan lig aşamasına yükselme play-off'unun rövanş maçında Macar ekibi Ferencvaros karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alarak bu sezonki UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı başaramadı. Kendi sahasındaki ilk maçta da 1-0 yenilmişti.

Bu ağır yenilginin ardından teknik direktör Fatih Tekke istifasını canlı yayında açıkladı ve 2025 yılının mart ayından bu yana takımla sürdürdüğü ve geçtiğimiz sezon ekibiyle Türkiye Kupası'nı kazandığı serüvenine son verdi.

Ağır mağlubiyete ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmakla yetinilmesine rağmen Türk kulübü, bugün cuma günü yaptığı resmi açıklamada yönetim kurulunun Tekke'nin sunduğu istifa talebini reddettiğini duyurdu; kendisine olan güvenini tazeleyerek gelecek pazartesi günü Amedspor karşısında oynanacak beklenen Süper Lig maçında takımı yedek kulübesinden yöneteceğini belirtti.

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Trabzonspor kararını, Budapeşte'deki ağır yenilginin ardından yaşanan "yoğun duygusal baskıya" bağladı; söz konusu maçta Türk ekibi, Ruslan Malinovskyi ve Sidney Lopes Cabral'ın kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı yalnızca dokuz kişiyle tamamlamıştı.

Tekke, yenilginin ardından Türk gazetesi "Fanatik"in aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Şanssızlık ve olağanüstü hava koşulları kabul edilebilir şeyler, ancak bu performansı kabul edemem. Bu duyguyla uyuyamam ve herkesten beni affetmesini rica ediyorum, elimizden gelenin en iyisini yaptık."

Bu gelişmeler, kulübün Salah ile Liverpool'dan ayrılmasının ardından iki yıllık bir sözleşme imzalamasının ardından geldi. Trabzonspor'un yaz transfer döneminde, Ukraynalı milli oyuncu Malinovskyi'yi Genoa'dan ve Cabral'ı Benfica'dan kadrosuna katmasının yanı sıra, Suudi ekibi Ittihad'dan ayrılan eski Liverpool oyuncusu Brezilyalı Fabinho'yu bonservissiz olarak transfer etmesiyle yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonu Türkiye Ligi'nde şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladığını ve bunun kendisine UEFA Avrupa Ligi play-off'larını oynama hakkı kazandırdığını, ardından da Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğünü hatırlatalım. Kulüp, sonuncusu (2021-2022) sezonunda olmak üzere yerel ligde 7 şampiyonluğa sahip.