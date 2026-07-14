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Marc-Andre ter StegenGetty
Bart DHanis

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İşte Ter Stegen’in hâlâ Ajax’la sözleşme imzalamamasının tam nedeni budur

Transfers
Ajax

Genellikle güvenilir kaynak olarak bilinen MARCA’nın haberine göre, Marc-André ter Stegen’in Ajax’a transferi tehlike altında değil. İspanyol gazetesine göre, Ter Stegen ve FC Barcelona’nın bir dizi vergi meselesini çözmesi gerekiyor.

Ter Stegen’in Ajax’a kiralanması konusu birkaç haftadır belirsizliğini koruyor. Çeşitli Hollanda ve İspanyol medya kaynaklarına göre, tüm taraflar anlaşmaya varmış durumda.

Yine de Alman kaleci hâlâ Hollanda'da değil. Hatta geçen Pazartesi ve Salı günleri FC Barcelona'nın A takımında "her zamanki gibi" antrenmanlara katıldı.

Yine de Ajax taraftarlarının endişelenmesine gerek yok. MARCA’ya göre transfer tehlikede değil. Barcelona ile Ter Stegen arasında “bazı vergi meseleleri”nin çözülmesi gerekiyor.

İspanyol gazetesine göre Ajax, Ter Stegen’in 20 milyon avroluk maaşının yalnızca yüzde 10’unu ödeyecek. Bu tutar, olası performans primlerinin kazanılması durumunda artabilir.

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Bochum
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Ajax
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Şu anda Ajax, Ter Stegen’in Barça’dan yeşil ışık almasını sabırla bekliyor. Ardından Ter Stegen, en kısa sürede Amsterdam’a giderek teknik direktör Míchel’in takımına katılacak.


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