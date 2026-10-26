Barcelona savunmacısı Joao Cancelo, El Clasico'da son dakikalarda gelen 2-1'lik yenilgiye rağmen takımlarının Real Madrid'den daha iyi oynadığını savundu. Portekizli millî futbolcu, takım arkadaşlarını top kontrolünü geliştirmeye çağırırken Alaves maçı öncesinde takımına güveninin tam olduğunu söyledi.

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Cancelo, sahasındaki acı yenilginin ardından takımının performansını savundu

Barcelona'nın beki Joao Cancelo, Spotify Camp Nou'da Real Madrid'e karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından takımının performansını savundu. Xavi Espart'ın maçın başında sakatlanması üzerine sağ beke geçen Cancelo, karşılaşma boyunca daha net fırsatları Barcelona'nın yarattığını söyledi.

Raphinha, Barcelona'nın tek golünü attı. Kylian Mbappe'nin maçın son bölümündeki golü ise sonucu Real Madrid lehine belirledi.

Bu sonuçla Barcelona, bu sezon yurt içi müsabakalardaki ilk yenilgisini aldı.

Savunmacıya göre Real Madrid küçük boşlukları değerlendirdi

Açıklama yaptığı DAZN'da Cancelo, maçın skorunun Barcelona'nın sahadaki performansını doğru yansıtmadığını savundu. Cancelo, «Bana göre daha iyi takım bizdik ama karşımızdaki Real Madrid; az pozisyona girip gol atıyor» dedi.

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«Genel olarak daha iyi takım olduğumuzu düşünüyorum ama buna tepki vermeliyiz.»

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«Önde baskı yapmak istediğimiz birçok an oluyor... Başka anlarda ise iyi olduğumuz konu olan topla oyunu daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor» diye ekledi.

Bek oyuncusu topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini söyledi

Cancelo, rakiplerin boş alanlardan yararlanarak kontraatak yapmasını önlemek için takım arkadaşlarına güçlü yönlerine odaklanma çağrısında bulundu. «Real Madrid'den daha fazla fırsat yaratmış olsak da topa daha fazla sahip olmalı, topu dolaştırmalı ve pozisyon üretmeliyiz» diye konuştu.

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Portekizli savunmacı, yenilgiye rağmen birlik mesajı verdi.

«Mütevazı bir takımız, çok çalışmayı seviyoruz» dedi.

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Barcelona'nın odağı Alaves maçına çevrildi

Cancelo, takımın şimdiden bir sonraki maçta üç puan almaya odaklandığını vurguladı.

«Takım arkadaşlarım Alaves karşısında karşılık vermeye şimdiden odaklandı. Yapacağımız şey de bu» diyerek sözlerini tamamladı.

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Barcelona, cumartesi günü Camp Nou'da ağırlayacağı Alaves karşısında puan tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.