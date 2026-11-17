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Hollanda karşısındaki görkemli galibiyetin ardından Jürgen Klopp, bir taktik hamlenin Almanya'ya bu parlak galibiyeti nasıl getirdiğini anlattı.

"Bugün bambaşka bir şekilde yoğun bir maçtı. Bunu gördük. İki takım da önde baskı yapmak istedi. Ama iki takım da birbirine bu fırsatı vermedi; topları birbirlerinin üzerinden ileri gönderdi. Biz de oyunu basit tutmaya çalıştık. Ancak hızlı oynama imkânı bulduğumuzda geriden pasla çıkmak istedik," diyen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, takımının 5-0'lık (ilk yarı 1-0) galibiyetinin ardından konuştu.

Klopp'a göre bu konuda "kendilerini gereksiz yere baskı altına almamaları" gerekiyordu. Sonuçta oyun düzenini çalışmak için yalnızca "iki antrenmanları" olmuştu. Klopp, "Böyle bir durumda önde baskıya karşı kusursuz biçimde geriden oyun kurmak mı? Ben de düşündüm ki bundan vazgeçebiliriz. Bunu iki haftamız olduğunda bir ara yaparız," dedi.

Almanya bunun yerine topla oynarken biraz daha pragmatik bir yaklaşım benimsedi. Klopp, "Kai'ye (Havertz) uzun oynamak, ikinci topları almak istedik. Hollandalıların da planı aynıydı; topları (Cody) Gakpo'ya gönderdiler," diye açıkladı. Klopp'a göre Hollanda, Alman ekibine özellikle "top yerdeyken sorun çıkardı; çünkü (Tijjani) Reijnders on numarada oynuyordu ve (Donyell) Malen iki stoperi meşgul ediyordu. O zaman bizi koşturdular."

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Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha cesur olmalı ve stoperlerimizden biriyle öne çıkarak savunma yapmalıydık. Pavlo (Aleksandar Pavlovic) ve Jo (Joshua Kimmich) iyi uyum sağladı ama bu yeterli değildi; çünkü alan hâlâ çok büyüktü. Bu yüzden ya Jona (Jonathan Tah) ya da Schlotti (Nico Schlotterbeck) orta sahaya çıkıp savunma yapmalıydı. İşte o anda onlara sorun çıkardık. Ardından o alanlardan inanılmaz işler çıkardık."

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Klopp, genel olarak oyuncularının ortaya koyduğu performanstan son derece memnundu . "Harika golleri" "bu gece, önümüzdeki haftalarda ve aylarda" tekrar tekrar izleyeceğini söyledi. Klopp, kadrosu için "Şu anda çok özel bir grup. Daha sonbaharın başlarında onlara adeta çarpılmış gibi âşık olmuştum," dedi.

Klopp, "Herkes evine gülümseyerek gidiyor ve en az üç, dört ay boyunca milli takımı sorgulamak yerine 'Bu takımdan bir şeyler olabilir' diye düşünüyor," diye ekledi. Takımında "harika futbolcular, müthiş karakterler" olduğunu belirten Klopp, "Çocuklar hâlâ kendilerini de şaşırtıyor," dedi.

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Almanya, Hollanda karşısındaki farklı galibiyetle Uluslar Ligi'nin son maç haftasında 2. Grup'ta liderliğe yükseldi ve çeyrek finale kaldı. Mevcut duruma göre çeyrek finaldeki olası rakipleri Belçika, İspanya, Danimarka, Portekiz veya Norveç.