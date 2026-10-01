Hollanda Milli Takımı, Yunanistan karşısında Denzel Dumfries’in son derece tartışmalı beraberlik golünün iptal edildiğini gördü. Hakem Marco Guida, VAR Daniele Chiffi’nin müdahalesinin ardından ofsayt gerekçesiyle 2-2’yi geçersiz saydı, ancak golün IFAB kurallarına göre geçerli olması gerekiyordu.

Pozisyon, Joey Veerman’ın uzun topunun ardından gelişti. Dumfries, topu arka direkte kafayla kale ağzına doğru indirdi. Orada bulunan Mexx Meerdink, topa hafifçe temas etti. O anda Dumfries ofsayt pozisyonundaydı, ancak top Yunan savunmacı Panagiotis Retsos’a geldi.

Retsos, seken topu bilinçli şekilde yan tarafa doğru kontrol etti ve Dumfries’i geçmeye çalıştı. Hollandalı milli oyuncu bunu sezdi, araya girdi ve yakın mesafeden ağları buldu.

Tam da Retsos’un bu bilinçli aksiyonu, IFAB’ın 11. kuralına göre belirleyici nitelik taşıyor. Rakip oyuncu topu bilinçli şekilde oynadığında, bunun bilinçli bir kurtarış olmaması şartıyla önceki ofsayt pozisyonu ortadan kalkar.

IFAB bunu ‘deliberate play’ olarak tanımlıyor. Bir savunmacının topu kusursuz şekilde kontrol etmesi gerekmez; başarısız bir kontrol, pas ya da savunma hamlesi de bilinçli bir oyun aksiyonu sayılabilir.

Önemli kriterler arasında savunmacının topu görüp görmediği, tepki vermek için zamanı olup olmadığı ve vücudunu konumlandırıp konumlandıramadığı yer alıyor. Retsos’un pozisyonunda top ayaklarının önüne rahat şekilde sektikten sonra geldi ve oyuncu topu ayağının içiyle kontrol etmeyi bilinçli olarak seçti.

Bu nedenle pozisyon, IFAB’ın bizzat verdiği örneklere büyük ölçüde benziyor. Bir savunmacı topu bilinçli şekilde oynayıp ardından daha önce ofsaytta bulunan bir hücum oyuncusuna kaptırırsa, prensipte oyunun devam etmesi gerekir.

İtalyan hakem Guida, vatandaşı Daniele Chiffi (VAR) tarafından kenara çağrıldı ve görüntüleri izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.







