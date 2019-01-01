İşte Fiorentina'nın Franck Ribery'ye yaptığı teklif

Franck Ribery için görüşmelere devam eden Fiorentina, futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti.

'nın yeni başkanı Rocco B. Commisso'nun takımı yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Bonservisi elinde olan Franck Ribery ile görüşmelere başayan İtalyan ekibin, transfer konusunda çok istekli olduğu ve taraflar arasındaki müzakerenin kırk günden fazla bir süredir devam ettiği belirtildi.

Sky Italia'nın haberine göre; Mor Menekşeler, 'de daha fazla kazanmasına rağmen 36 yaşındaki oyuncuya yıllık 4 milyon euro'luk teklif sundu.

Haberin devamı aşağıda

Fiorentina bu transfer sürecinde birkaç sorunu çözmeye çalışıyor. Bu sorunlardan biri, oyuncunun yanında getirmek istediği fizyoterapist Bianchi .

Ribery, Bayern Münih formasıyla çıktığı 425 maçta 124 gol atıp 182 asist yaptı.