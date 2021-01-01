İşte Fatih Terim yeni gözdesi: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü'nün genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda görmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer alan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonu düşünüyor.

Sarı - kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fatih Terim, Keçiörengücü yetkililerinden Barış Alper Yılmaz hakkında bilgi aldı. Ümit Milli Takım'da da forma giyen Barış Alper için Galatasaray'ın resmi teklif yapması bekleniyor.

"Hayalim Avrupa"

Barış Alper Yılmaz, Şubat ayında Anadolu Ajansı'na geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"Bir futbolcu için en iyi takımlarda oynamak bir hedef. Avrupa neden olmasın? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir"

Barış Alper Yılmaz'ın kariyerinden satırbaşları

Futbola memleketi Rize'nin Rize Özel İdare Spor takımında başlayan Barış Alper Yılmaz, 2017 yılında Ankara Demir'e transfer oldu.

3 yıl, başkent ekibinde forma giyen genç oyuncunun bir sonraki durağı ise Keçiörengücü oldu. Her iki kanatta da görev yapabilen genç oyuncu bu sezon TFF 1. Lig'de sahaya çıktığı 27 maçta 5 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray gençleşiyor

Galatasaray son dönemde yaşı genç oyuncuların transferine ağırlık vermeye başladı.

Sezon başında Erzicanspor'dan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden sarı - kırmızılılar, devre arası transfer döneminde de 23 yaşındaki Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed ile kadroyu güçlendirdi.