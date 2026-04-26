İşte bu yüzden Xavi Simons, Spurs için büyük bir mali yük haline gelebilir

Tottenham Hotspur, Cumartesi akşamı Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı, ancak kulüp Xavi Simons'u kaybetti. Simons, görünüşe göre ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sedyeyle sahadan taşındı.

İkinci yarıda Simons için talihsizlik yaşandı; Simons, arka çizgiye doğru bir hareket sırasında ayağı takıldı. Orta saha oyuncusu yere düştü ve dizinde hemen şiddetli bir ağrı hissetti. Simons kısa bir süre ayağa kalktı, ancak hemen tekrar yere yatmak zorunda kaldı.

34 kez Hollanda milli forması giyen oyuncu daha sonra sedyeyle sahadan taşındı ve ardından rakip takımın bir taraftarıyla da tartışmaya girdi.

Diz sakatlığı, birçok nedenden dolayı Spurs için dramatik bir durum. Orta saha oyuncusu gerçekten aylarca forma giyemezse, bu durum kulüp için finansal olarak ağır bir yük olabilir.

Şu anda 18. sırada bulunan Tottenham küme düşerse, Simons satılamaz veya kiralanamaz. Söylentilere göre kulüpte haftada 200.000 euro kazanıyor. The Athletic'e göre, Spurs küme düşerse bu maaş yarı yarıya azalacak. O zaman Simons hala haftada 100.000 euro kazanacak. Bu miktar, Championship bütçesine sahip bir kulüp için ölümcül olabilir.