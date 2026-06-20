İşte bu yüzden Summerville, İsveç maçında yedek kulübesinde oturuyor

Crysencio Summerville, Cumartesi akşamı Hollanda milli takımının İsveç ile oynayacağı Dünya Kupası grup maçında sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde yer alacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, kadroyu açıkladıktan sonra forvetin son günlerde fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını belirtti. Bu nedenle teknik direktör risk almamayı tercih etti.

Summerville’in yedek kalması dikkat çekici bir durum. Zira bu kanat forveti, birkaç gün önce Japonya ile oynanan ve 2-2 biten muhteşem maçta en iyi oyuncularından biriydi. Üstelik Dünya Kupası’ndaki ilk maçında bir gol atarak adından söz ettirmişti.

Koeman, NOS’a yaptığı açıklamada bu kararın Summerville’in performansından duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmadığını vurguladı. “Cry’dan fazlasıyla memnun kaldık,” dedi milli takım teknik direktörü. Ancak forvetin son günlerde tam olarak formda olmaması da bu kararda etkili oldu.

“Perşembe günkü antrenmanda erken ayrıldı, bu yüzden gereksiz risk almayacağız,” diye açıkladı Koeman. Bu nedenle Summerville, İsveç ile oynanacak önemli grup maçı öncesinde yedek kulübesinde yer almak zorunda kalacak.

Koeman, Summerville yerine forvet olarak Brian Brobbey’i tercih etti. Böylece Donyell Malen sağ kanada kaydı. Milli takım teknik direktörüne göre bu, İsveç karşısında beklenen maç gidişatı göz önünde bulundurularak yapılan bilinçli bir taktiksel seçim.

"Hücumda daha fazla varlık göstermeliyiz," diyor Koeman. "Boşluklar yine dar olacak, bu durumda Brobbey, Malen’e kıyasla daha iyi bir pas noktası olacaktır." Ajax’ın forvetini tercih etmek, Oranje’ye İsveç’in baskısı altında oyun kurmak için daha fazla imkân sağlayacak.

Malen’in pozisyonu da savaş planının bir parçası. Koeman, “Bu, Donyell ile biraz daha içe doğru oynayabilmek için de” diyor. Böylece Denzel Dumfries, sağ kanattan sahada daha sık üst bölgelere çıkma imkânı bulacak.



