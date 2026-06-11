Raúl Jiménez, Perşembe akşamı Dünya Kupası'nın Güney Afrika ile oynanacak açılış maçında Meksika'nın forveti olarak sahaya çıkacak. Tecrübeli forvetin performansını izleyenler, dikkat çekici kafa bandını fark edeceklerdir. Şu anda Fulham forması giyen 35 yaşındaki Meksikalı oyuncu, kariyerini neredeyse sona erdirecek ciddi bir sakatlık nedeniyle bu kafa bandını takıyor.

Jiménez, 2020'nin sonunda Wolverhampton Wanderers ile Arsenal arasında oynanan bir Premier League maçında korkunç bir çarpışmaya maruz kaldıktan sonra, 2021'den beri koruyucu bir kafa bandı takıyor.

Bir köşe vuruşunda forvet, Arsenal'in savunma oyuncusu David Luiz'in kafasına sert bir şekilde çarptı ve ardından sahada baygın halde kaldı.

Sonuçları çok ağır oldu. Jiménez kafatası kırığı geçirdi ve acil ameliyat olmak zorunda kaldı. Ayrıca beyinde kanama tespit edildi, bu da doktorların ciddi komplikasyonları önlemek için hızlı hareket etmesini gerektirdi.

Uzun süre Meksikalı oyuncunun bir daha futbol oynayabileceği belirsizdi. Forvet, aylarca iyileşmek için çalıştı ve sonunda Ağustos 2021'de Wolverhampton formasıyla sahalara geri döndü. O günden beri maçlarda özel bir koruyucu baş bandı takıyor.

Jiménez daha sonra sakatlığının ciddiyeti hakkında açıkça konuştu. Wolverhampton'ın Code Red adlı belgeselinde, doktorların durumun ne kadar tehlikeli olduğunu kendisine açıkladıklarını söyledi. Forvet oyuncusuna göre, sonunda en üst seviyede tekrar oynayabilmesi adeta küçük bir mucizeydi.

Baş bandı artık sahadaki ekipmanının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 2026 Dünya Kupası'nda da durum farklı değil. Meksika, açılış maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelirken, Jiménez bir kez daha El Tri'nin hücumunu yönetecek.

Dünya Kupası'nın açılış maçı, Jiménez için Meksika formasıyla 128. kez sahaya çıkışı olacak. Perşembe akşamı itibarıyla tecrübeli oyuncu, ülkesine 45 gol atmıştı.