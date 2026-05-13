İşte bu yüzden Feyenoord, Raheem Sterling'e yeni bir sözleşme teklif etti

Feyenoord Transfermarkt'ın Çarşamba sabahı bildirdiğine göre, Raheem Sterling Feyenoord'un yeni sözleşme teklifini aldı. Yeni teklifin nedeni de net görünüyor.

Genellikle güvenilir olan X hesabı, FR12'nin daha önceki haberini doğruladı ve ardından ek bilgiler de verdi.

"Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ulaşmasının ardından Feyenoord, Sterling'e yeni bir teklif sunarak önceki anlaşmalara sadık kaldı. Şimdi bu Rotterdam teklifine yanıt vermek Sterling'e kalmış."

Sterling, Feyenoord'a geldiğinden bu yana sadece 349 dakika oynadı. 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, yedi resmi maçta sadece bir asist yaptı.

Yine de Transfermarkt'a göre Sterling'in değeri hala 5 milyon avro. Yedi yıl önce bu rakam 160 milyon avro idi.

Şaşkınlık

Sterling'in kalma ihtimaline dair haberler, Salı akşamı Johan Derksen'i şaşırttı. “Sterling gibi pahalı bir oyuncuyu burada tutmak için hiçbir neden yok.”

"O, Feyenoord'a hiçbir katkı sağlamıyor. O zaman 18 yaşındaki bir çocuğa şans vermek daha iyi olur," diye konuştu De Snor, Vandaag Inside programında. Feyenoord Transfermarkt'ın bu güncellemesi daha fazla bilgi veriyor.