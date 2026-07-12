İşte bu nedenle VAR, Arjantin - İsviçre maçında Breel Embolo’ya gösterilen ikinci sarı kart konusunda haklı olarak müdahale etti

Arjantin, Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı İsviçre ile oynadığı Dünya Kupası çeyrek final maçını uzatmaların ardından 3-1 kazandı. Ancak maçın ardından en çok konuşulan konu, Breel Embolo’ya gösterilen kırmızı kart oldu.

İkinci yarının ortalarında, Embolo'ya yaptığı iddia edilen faulün ardından ilk olarak Leandro Paredes sarı kart gördü. Ancak daha sonra hakem, VAR tarafından ekrana çağrıldı.

Bunun nedeni, Arjantinli oyuncunun faul yapmadığı ortaya çıkmasıydı. Embolo, herhangi bir temas olmaksızın kendi kendine yere atlamıştı.

Hakem, görüntüleri inceledikten sonra Paredes’e verdiği sarı kartı iptal etmeye ve bunun yerine simülasyon yaptığı gerekçesiyle Embolo’ya sarı kart göstermeye karar verdi. Bu, İsviçreli oyuncu için ikinci sarı kart anlamına geliyordu ve dolayısıyla kırmızı kartla sonuçlandı.

Ancak hakemlerin kararı oldukça fazla tartışmaya yol açtı. İsviçre milli takım teknik direktörü Murat Yakin, kararı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. “Bu kuralın futbolla hiçbir ilgisi

. Gereksiz bir müdahale yapmaları son derece üzücü,” dedi Yakin.

Ancak FIFA’nın açıklamasına göre, bir kişi karışıklığı söz konusuydu. Bu Dünya Kupası’ndan itibaren, bir faulün ardından hakem yanlış oyuncuya kart gösterdiğinde VAR müdahale edebiliyor.

Burada da tam olarak bu oldu. Hakem Paredes’e sarı kart gösterdi, ancak asıl faul – bir simülasyon – başka bir kişi tarafından yapılmıştı: Embolo. Hakem de görüntüleri izledikten sonra bu sonuca vardı ve ardından İsviçreli oyuncuya ikinci sarı kartını gösterdi.

Böylece İsviçre, maçı on kişi ile tamamlamak zorunda kaldı ve uzatmaların ardından 3-1 mağlup oldu. Arjantin, önümüzdeki Çarşamba akşamı saat 21:00'de yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.