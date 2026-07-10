“İşte bu, dostlar, İngiltere budur” - Sammy Virji ve MUNDIAL, yeni forma işbirliğiyle müzik ve futbolu bir araya getiriyor

Virji, değil mi?

MUNDIAL, hit şarkı yazarı, DJ ve her yönüyle harika bir adam olan Sammy Virji ile işbirliği yaparak, İngiliz olmanın en güzel yanlarını kutlayan bir futbol forması tasarladı.

Londra’da doğup Witney’de büyüyen Virji’nin kanında müzik ve futbol var. Tromboncu olan babası, Lauryn Hill’in çığır açan albümü The Miseducation of Lauryn Hill’de bile yer almıştı. Virji ise müzik, bahçede oynanan futbol maçları ve Arsenal’e olan tutkusu ile çevrili bir ortamda büyüdü.

Bu ilgi alanları zamanla birbirinden ayrılmaz hale geldi.

Motown’dan UK garage’a

Virji’nin müzik eğitimi, Michael Jackson ve Motown’dan dubstep ve bassline’a kadar uzanıyordu; bu türlerdeki prodüksiyonlara üniversite yıllarında başladı. Sonunda, korsan radyodan rave partilerine ve dancehall’a kadar çeşitli ses ve kültürlerin harmanlanmasıyla şekillenen UK garage türünde kendine bir yer buldu.





Mundial





Bu, Batı Oxfordshire’da büyüyen genç bir Güney Asyalı müzisyen için son derece doğal bir tercihti. Garage, her zaman farklı insanları, etkileri ve kimlikleri bir araya getirebilen bir tür olmuştur. Her şeyden öte, bu müzik, olasılıklara açık hissettiren bir müziktir.

Virji’nin kendi çalışmaları da aynı enerjiyi taşıyor. Neşeli, öngörülemez ve insanları dans ettirmek için tasarlanmış.

Detaylarla dolu iki tişört

Sammy Virji ve MUNDIAL tarafından yaratılan bu iki tişört, tam da bu hissi yansıtmak üzere tasarlandı.

Mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunulan her iki gömlekte de nakışlı bir rozet, ön tarafta dev bir aslan ve bir dizi sürpriz detay yer alıyor. Virji’nin prodüktör etiketi ve sloganı arka tarafta basılmış olup, cesur, parlak ve hiç şüphesiz ona ait olan bu iki tasarımı tamamlıyor.

Bu tişörtler, Virji’nin hayatı boyunca peşini bırakmayan iki büyük tutkusunu bir araya getiriyor: müzik ve futbol.





Mundial





İster Flowdan ve Skepta gibi sanatçılarla işbirliği yapsın, ister yüzünde bir gülümsemeyle Arsenal’in şampiyonluk kutlamalarında DJ’lik yapsın, bu iki dünya hiçbir zaman birbirinden uzak olmamıştır. Bu işbirliği, nihayet bu iki dünyayı aynı tişörtte bir araya getiriyor.

Burası İngiltere

Gözlerinizi kapatın ve İngiltere’yi düşünün. Ne görüyorsunuz?

Shakespeare mi, pazar kasabaları mı, yoksa bir köy deresinin yumuşak akışı mı? Shadwell Overground istasyonundan çıktığınızda burnunuza gelen Spice Grill’in kokusu mu, yolun karşısındaki içki dükkanının ışıkları mı, yoksa çok hızlı bir şekilde bir yere varacağınızı haber veren bir Lime bisikletinin zili mi?

Jungle, garage ve köpeklerinizi beslemek mi?

İngiltere, tek bir ses, görüntü, yer ya da kimlikle temsil edilemez. O, tüm bu şeylerin bir aradaki halidir. MUNDIAL ve Virji için bu tişörtler, ülkeyi olduğu gibi yapan insan, kültür, topluluk ve etkilerin karışımını kutluyor.





Mundial





Bunlar, Jude Bellingham’ın bir başka ustalık dersi sergilediğini izlerken, sokaklarda zıplarken ve kaçınılmaz olarak havaya birkaç pint bira fırlatırken giyebileceğiniz İngiltere tişörtleri.

İşte dostlar, İngiltere budur.

İşte bu, Sammy Virji x MUNDIAL.