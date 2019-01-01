İşte Beşiktaş'ın Ajdin Hasic planı

Beşiktaş, Ajdin Hasic’te yaşanan 2 milyon euro'luk imza parası krizini çözmek için resmen düğmeye basıyor.

Siyah Beyazlılar'ın Dinamo Zagreb genç takımından büyük umutlarla 'ye getirdiği Ajdin Hasic yaklaşık 6 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

Beşiktaş, 7 Ekim’de 18 yaşına giren Bosna Hersekli oyuncu ile 2 ay önce uluslararası profesyonel sözleşme yapma hakkı kazanmıştı.

Ancak eski yönetimin Hasic’e 2 milyon euro imza parası ödeme garantisi vermesi ve bunu resmiyete de dökmesi tüm planları alt üst etti.

Taraflar anlaşmaya yakın

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre yeni yönetim, Hasic’le daha önce yapılan sözleşmedeki 2 milyon euro'luk imza parası maddesini tamamen kaldırmaya çalışıyor.

Genç oyuncunun ise belli bir miktar ödeme karşılığında bu maddenin kaldırılmasını kabul ettiği öne sürüldü.

Hasic’le önümüzdeki hafta bir araya gelecek olan futbol şubesi yöneticilerinin, genç oyuncuyla ortak bir noktada buluşması bekleniyor.

Beşiktaş’ın, 10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Bosna Hersekli futbolcuya uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istediği ifade edildi.

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Yönetimin antrenmanlardaki performansıyla Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın beğenisini kazanan Ajdin Hasic’i düzenli oynaması için yarım sezonluğuna kiralamak istediği de konuşuluyor.

Buna göre maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncuyla en kısa sürede 4 veya 5 yıllık profesyonel sözleşme yapılacak.

Hasic ara transfer döneminde de deneyim kazanması adına sürekli forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralık gönderilecek.