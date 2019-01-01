İşte Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması!

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'nın 1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından soyunma odasında yapmış olduğu konuşmayı paylaştı.

Bu sezon sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş, ligin 9. haftasında ağırladığı 'ı tek golle devirerek rahat bir nefes aldı.

Siyah-beyazlı kulüp, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Teknik Diretkör Abdullah Avcı'nın oyuncularına yapmış olduğu konuşmayı paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde Avcı'nın oyuncularına, "Bu aile hiç kimseye acımadan mücadele ederse, bu şekilde birbirine yardımcı olursa, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Bu anlamda ben de kendimi sorguluyorum, siz de sorgulayın ama var olan bir şey var: Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük, bu duyguyu yaşattığınız için. Hepinize teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık." dediği görüldü.