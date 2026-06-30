İstatistikler cevap veriyor… İngiltere adına penaltıları kim atıyor?

İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni, yarın Çarşamba akşamı ABD'nin Atlanta kentinde, 32'li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacakları maçla devam edecek.

Grup aşamasında oldukça gergin geçen üç maçın ardından, artık hata yapma lüksü kalmadı; teknik direktör Thomas Tuchel'in takımı, Dünya Kupası'ndaki 60 yıllık acı serüveni sona erdirmeyi hedefliyor.

Eleme turları başladığına göre, “Üç Aslanlar” takımı, maçın 90 dakika ve ardından 30 dakikalık uzatma süresinin sonunda berabere bitmesi durumunda gerçekleşecek penaltı atışlarına hazırlıklı olmalı.

İngiltere'nin penaltılarla olan ilişkisi, eski teknik direktör Gareth Southgate'in yönetiminde önemli ölçüde iyileşti; penaltılara gidilen son dört maçın üçünü kazandı – tek yenilgi ise Euro 2020 finalinde İtalya'ya karşıydı.

Peki, fırsat doğarsa bu zorlu görevi üstlenecek isim kim olacak? İngiliz “Metro” gazetesi, Dünya Kupası’nda penaltı atışlarında kimin gönüllü olması gerektiğini, kimin olmaması gerektiğini ortaya koydu.

Penaltı atışları da dahil olmak üzere, İngiltere kadrosundaki 26 oyuncudan 18'i, kulüp ve milli takımlardaki profesyonel kariyerleri boyunca en az bir penaltı atışı gerçekleştirmiştir.

Harry Kane’in ilk penaltıyı atacağına şüphe yok. Hırvatistan’la oynanan açılış maçında bir penaltı kaçırmış olsa da, kalecinin kale çizgisini aşması nedeniyle tekrar atmasına izin verildi ve ikinci denemesinde golü kaçırmadı.

Ivan Toney’in Tuchel’in kadrosuna katılması sürpriz oldu, ancak bunun haklı bir nedeni var; Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımının yıldızı penaltı atışlarında uzman ve kaleye bakmadan attığı soğukkanlı vuruşlarıyla tanınıyor.

Ancak şaşırtıcı olan, penaltılarda muhteşem bir gol oranına sahip başka bir İngiliz oyuncunun da olmasıdır: Anthony Gordon. Hırvatistan ve Gana maçlarındaki performansı beklenen seviyede olmasa da, Barcelona’nın kanat oyuncusu kariyeri boyunca 17 penaltının 16’sını gole çevirmiş ve %94’lük muhteşem bir başarı oranına ulaşmıştır.

Marcus Rashford ve Bukayo Saka, Euro 2020 finalinde iki penaltı kaçırdı, ancak penaltı vuruşlarında isabetlilikleriyle öne çıkıyorlar. Declan Rice ve Jude Bellingham ise çok fazla penaltı atmamış olsa da, attıkları penaltıların çoğunu gole çeviriyorlar.

Reece James ve Elliot Anderson beş penaltının beşini de gole çevirdi, ancak sonuç büyük ölçüde 120 dakikanın ardından sahada kimlerin kalacağına bağlı olacak.

Diğer taraftan, olumsuz istatistiklere sahip oyuncular arasında Ollie Watkins, İngiltere'deki en kötü penaltı atıcısı olarak gösteriliyor; penaltı atışlarındaki başarı oranı sadece %56'dır ki bu son derece üzücü bir oran.

Eberichi Eze ise son dört penaltısından üçünü kaçırdı; bunlardan en dikkat çekeni, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain’e yenildiği maçta kaleyi ıskaladığı penaltıydı.

Deneyimli oyuncu Jordan Henderson, 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya karşı penaltı atışlarıyla kazanılan maçta penaltı kaçıran tek oyuncuydu; Morgan Rogers ise kariyerinde şu ana kadar tek bir penaltı kaçırdı.

Kwansa, Niko O’Reilly, Mark Joyhi, Jed Spence, Trevoh Chalobah, Dan Burn ile kaleciler Dean Henderson ve James Trafford ise kariyerleri boyunca hiç penaltı atışı yapmadılar.