İstanbulspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
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TFF 1. Lig 'in 29. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek.
Bir maç eksiği bulunan İstanbulspor geride kalan 27 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alırken Hatayspor ise 28 hafta sonunda topladığı 53 puanla zirveye yerleşti.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazanmıştı.
|Maç
|İstanbulspor - Hatayspor
|Tarih
|19 Haziran Cuma
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports Max 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroda yer almayacağı bildirildi.
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Oğuzhan, Zafer, Issah, Onur, Duhan, Kağan, Emir, Ali
Hatayspor: Akın, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut, Aabid, Buğra, Alican, Selim, Caner, Mirkan