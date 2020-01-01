1. Lig

İstanbulspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

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İstanbulspor 2019-20
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig 'in 29. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek.

Bir maç eksiği bulunan İstanbulspor geride kalan 27 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alırken Hatayspor ise 28 hafta sonunda topladığı 53 puanla zirveye yerleşti. 

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    İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

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    Maç İstanbulspor - Hatayspor
    Tarih 19 Haziran Cuma
    Saat 20:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN Sports Max 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroda yer almayacağı bildirildi.

    İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Oğuzhan, Zafer, Issah, Onur, Duhan, Kağan, Emir, Ali

    Hatayspor: Akın, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut, Aabid, Buğra, Alican, Selim, Caner, Mirkan 

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