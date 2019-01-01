İstanbulspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (26 Ekim 2019)

TFF 1. Lig'in dokuzuncu haftasında İstanbulspor, Bursaspor'u konuk edecek.

Evinde oynadığı dört maçı da kaybetmeyen İstanbulspor, 11 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi beş beraberlikle ligin en fazla beraberlik alan takımı konumunda.

ise oynadığı 8 maçta beş galibiyet ve üç de mağlubiyet aldı. Sezona -3 puan ile başladıkları için 12 puanları bulunuyor ve 8. sırada yer alıyorlar.

Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesi 26 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.