Futbol Federasyonunun internet sitesinde pazar günü saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor- karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

Adana Demirspor, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. pic.twitter.com/Axa9w5wfGx