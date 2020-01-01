Adana Demirspor

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi

Goal Türkiye
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Adana Demirspor 11072020
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TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki pozitif vakalar nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde pazar günü saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

Adana Demirspor, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

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