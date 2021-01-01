İstanbulspor 2-3 Ümraniyespor | Boğa evinde tökezledi

İlk iki yarışında rakipleriyle farkı açmak isteyen İstanbulspor, kendi sahasında Ümraniyespor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 1.Lig'in 20. haftasında iki İstanbul takımı İstanbulspor ve Ümraniyespor karşılaştı.

İlk iki iddiasını sürdüren İstanbulspor, karşısında dirençli bir takım buldu. Ümraniyespor maçın ilk yarısını Ahmet Canbaz'ın 13. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde kapadı.

İstanbulspor ikinci yarıda fazla zaman kaybetmeden beraberliği yakaladı. 50. dakikada İbrahim Yılmaz skoru 1-1'e getirdi.

Fakat Ümraniyespor 57. dakikada Kevin Mayi'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Konuk ekibi rahatlatan gol 87. dakikada geldi. İlk yarıda penaltı yaptıran Patrick Etoga, bu sefer topu kendi ğalarına yolladı: 1-3.

İstanbulspor, bu golden bir dakika sonra Koray Kılınç ile farkı yeniden bire indirse de 90 dakikanın sonunda puan almayı başaramadı.

Karşılaşmayı 3-2 kaybederek ilk iki yarısında büyük yara alan İstanbulspor 40 puanda kaldı. Sarı-siyahlılar önümüzdeki hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

24 puana yükselen Ümraniyespor ise son sıradaki Eskişehirspor'u konuk edecek.