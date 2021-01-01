"İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı unutamıyorum"

Eski Nantes oyuncusu Hassan Ahamada, Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçından önceki atmosferi unutamadığını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2001/2002 sezonunda Galatasaray, Nantes, PSV Einhoven ve Lazio aynı grupta yer almıştı.

O dönem Fransız temsilcisinin formasını giyen Hassan Ahamada, Ali Sami Yen Stadyumu'nda yaşadığı anları anlattı.

Hassan Ahamada neler söyledi?

Ouest France'a konuşan Komorlar asıllı Fransız futbolcu, Türkiye'de oynanan Galatasaray maçını unutamadığını ifade etti.

"Televizyonda gördüğünü futbolcular yanınızda, taraftar olarak bile kesinlikle farklı hissediyorsunuz. Özellikle Türkiye'de oynadığımız Galatasaray maçını unutamam.

"Galatasaray'ın ısınma anları inanılmazdı. Taraftarlar, oyuncuları tek tek tribüne çağırıyordu. Biz ısınmayı bıraktık onları izliyorduk. İnanılmazdı.

"Türk taraftarlar açıkçası bizden çok çekinmediler. Şampiyonlar Ligi maçı böyleyse, derbileri düşünemiyorum. Kesinlikle muhteşem olmalı."

2001/2002 sezonu Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray, 10 puan toplayarak bir üst tura adını yazdırmıştı. O dönemde ikinci turda da grup maçları oynanıyordu.

Roma, Barcelona ve Liverpool ile aynı grupta yer alan sarı - kırmızılılar tek mağlubiyet almasına rağmen Devler Ligi'ne veda etmişti.

Hassan Ahamada'nın kariyerinden satırbaşları

Futbola Fransa'da başlayan Ahamada, Nantes'ta profesyonel oldu. Ardından sırasıyla, Bastia, Beira-Mar, Belenenses, Chateauroux formalarını giyen Ahamada, 2013 yılında futbola veda etti.