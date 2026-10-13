Türkiye’nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, Süper Lig’de yeniden zirvede yer almakla yetinmek istemiyor; diğer turnuvalarda da şampiyonluk peşinde. Ancak taraftarların bütün maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik yaptırması gerekiyor. Galatasaray’ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul’un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri

Galatasaray İstanbul’un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV’de ve internetten canlı nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN ve Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye ligi yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports’a ait.

Yine de beIN Sports yayınları Digiturk Euro üzerinden sunulduğu için maçlar Almanya’da da canlı izlenebiliyor. Maçları izlemek isteyen taraftarların, spor paketi dâhil yıllık 119 avro ücretli Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. “Şampiyonlar Ligi’nin adresi” olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90’ını hem tek maç yayınıyla hem de ilgi gören dönüşümlü yayınla canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için başlıca adres.

Size en uygun teklifi bulunHemen kaydolun!

Gelecek maçlar GEN Süper Lig 09:00 GAL

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’ya kaydolunŞampiyonlar Ligi’nde her salının öne çıkan maçı yalnızca Prime Video’da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak. DAZN ise yayın hakları dağıtımından pay alamadı.

Türkiye Kupası maçları şu anda Almanya’da şifresiz televizyonda veya internetten canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

Nord VPN ile dünyanın her yerinden canlı yayın izleyinNord VPN edinin

Getty

Galatasaray İstanbul’un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri: SPOX’ta canlı anlatım

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı anlatımını bulabilir ve gelişmeleri anbean takip edebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul’un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri: Kulüp profili