24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
Çeviri:

İstanbul ekibi Galatasaray'ın yayın bilgileri bir arada: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Galatasaray
Süper Lig
Şampiyonlar Ligi

İstanbul ekibi Galatasaray sahaya çıktığında ilgi artık yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor; Almanya'da da çok sayıda taraftar maçların heyecanını yaşıyor. SPOX, Galatasaray'ın Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarının yayınlarına dair tüm bilgileri sizlerle paylaşıyor.

Türkiye’nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, Süper Lig’de yeniden zirvede yer almakla yetinmek istemiyor; diğer turnuvalarda da şampiyonluk peşinde. Ancak taraftarların bütün maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik yaptırması gerekiyor. Galatasaray’ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul’un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri

Galatasaray İstanbul’un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV’de ve internetten canlı nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN ve Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye ligi yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports’a ait.

Yine de beIN Sports yayınları Digiturk Euro üzerinden sunulduğu için maçlar Almanya’da da canlı izlenebiliyor. Maçları izlemek isteyen taraftarların, spor paketi dâhil yıllık 119 avro ücretli Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. “Şampiyonlar Ligi’nin adresi” olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90’ını hem tek maç yayınıyla hem de ilgi gören dönüşümlü yayınla canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için başlıca adres.

Size en uygun teklifi bulunHemen kaydolun!

Gelecek maçlar
GEN

GEN

Süper Lig

17 Eki 2026

GAL

GAL

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’ya kaydolunŞampiyonlar Ligi’nde her salının öne çıkan maçı yalnızca Prime Video’da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak. DAZN ise yayın hakları dağıtımından pay alamadı. 

Türkiye Kupası maçları şu anda Almanya’da şifresiz televizyonda veya internetten canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

Nord VPN ile dünyanın her yerinden canlı yayın izleyinNord VPN edinin

Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray İstanbul’un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri: SPOX’ta canlı anlatım

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı anlatımını bulabilir ve gelişmeleri anbean takip edebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul’un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri: Kulüp profili

Kuruluş1 Ekim 1905
Lig şampiyonluğu25
Kupa şampiyonluğu19
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu0
En çok forma giyen oyuncuBülent Korkmaz

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin