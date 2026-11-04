Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Süper Lig'de yeniden zirvede yer almakla yetinmek istemiyor; takım diğer turnuvalarda da kupa peşinde. Ancak tüm maçları canlı takip edebilmek için taraftarların farklı yayıncılara birden fazla abonelik alması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.
Galatasaray İstanbul'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Yayınlara ilişkin tüm bilgiler
Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV'de ve internet üzerinden canlı nasıl izlenir?
Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncılar, Türkiye ligine ilişkin yayın haklarına sahip değil. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.
Bununla birlikte, Digiturk Euro üzerinden maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor; çünkü beIN Sports yayınları bu platformda sunuluyor. Maçları izlemek isteyen taraftarların, spor paketi dâhil yıllık 119 Euro ücretli Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.
Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.
2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak. DAZN ise yayın haklarının dağıtımında hak alamadı.
Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya internet üzerinden canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın karşılaşmaları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor
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Galatasaray İstanbul'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Yayınlara ilişkin tüm bilgiler: SPOX'ta canlı anlatım
SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anbean takip edebileceğiniz bir canlı anlatım bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.
Galatasaray İstanbul'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Yayınlara ilişkin tüm bilgiler: Kulübün künyesi
|Kuruluş
|1 Ekim 1905
|Lig şampiyonluğu
|25
|Kupa zaferi
|19
|Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
|0
|En çok forma giyen oyuncu
|Bülent Korkmaz