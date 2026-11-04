Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Süper Lig'de yeniden zirvede yer almakla yetinmek istemiyor; takım diğer turnuvalarda da kupa peşinde. Ancak tüm maçları canlı takip edebilmek için taraftarların farklı yayıncılara birden fazla abonelik alması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Yayınlara ilişkin tüm bilgiler

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV'de ve internet üzerinden canlı nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncılar, Türkiye ligine ilişkin yayın haklarına sahip değil. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

Bununla birlikte, Digiturk Euro üzerinden maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor; çünkü beIN Sports yayınları bu platformda sunuluyor. Maçları izlemek isteyen taraftarların, spor paketi dâhil yıllık 119 Euro ücretli Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray'ın 2025/26 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN'da izlenebilecek. "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, karşılaşmaların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç yayını hem de sevilen dönüşümlü yayın formatıyla canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Galatasaray'ın Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen Türkiye şampiyonunun taraftarları için başlıca adres.

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Gelecek maçlar GAL Süper Lig 11:00 AMS

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya kaydolŞampiyonlar Ligi'nde her salının öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak. DAZN ise yayın haklarının dağıtımında hak alamadı.

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya internet üzerinden canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın karşılaşmaları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Yayınlara ilişkin tüm bilgiler: SPOX'ta canlı anlatım

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anbean takip edebileceğiniz bir canlı anlatım bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Yayınlara ilişkin tüm bilgiler: Kulübün künyesi