Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, yalnızca Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmayı değil, diğer turnuvalarda da şampiyonluk kazanmayı hedefliyor. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik yaptırması gerekiyor. Gala'nın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul'un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV'de ve internet üzerinden nasıl canlı izlenir?

Türkiye Süper Lig'i Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye ligine ilişkin yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

Buna rağmen maçlar Almanya'da Digiturk Euro üzerinden canlı izlenebiliyor; çünkü beIN Sports yayınları bu platformda sunuluyor. Maçları izlemek isteyen taraftarların, yıllık 119 euro karşılığında sunulan spor paketini de içeren Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, karşılaşmaların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç yayını hem de sevilen çoklu maç yayını formatında canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türk şampiyonunun Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için en önemli adres.

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Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 12:45 VFB

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nde salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak. DAZN ise yayın hakları dağıtımında hiçbir hak elde edemedi.

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda ne şifresiz televizyonda ne de canlı internet yayınıyla gösteriliyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul'un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anlık takip edebileceğiniz canlı anlatımlar bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul'un maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri: Kulüp profili