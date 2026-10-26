İstanbul derbisinde Osimhen durdurulamıyor: Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray farkı açıyor

İstanbul derbisi bu akşam saat 19.30'da oynandı. Karşılaşmada çok sayıda eski Serie A oyuncusu yer aldı. Galatasaray , Serie A'dan tanıdık birçok ismin de öne çıktığı Türkiye'nin en çok ilgi gören şehir derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etti. Süper Lig'in dokuzuncu haftasında İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, müthiş bir performans sergileyen Osimhen'in attığı iki gol sayesinde 2-1 kazandı. Kahveci'nin maçın son bölümündeki golü sonucu değiştiremedi.





Eski Napoli oyuncusu Nijeryalı futbolcu, Supe Lig'deki sekizinci golüne ulaşarak gol krallığındaki yerini korudu. Ev sahibi ekip, ilk dokuz haftada topladığı 22 puanla sürpriz ekip Amedspor'un önünde yer alırken konuk takım 16 puanda kaldı.



