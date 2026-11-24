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Galatasaray'ın salı akşamı İstanbul'daki Rams Park'ta Aston Villa ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, dişi bir aslanın görüldüğü iddiası milyonlarca kişinin yaşadığı kenti alarma geçirdi.

Peki ne oldu? Devlet haber ajansı Anadolu'ya göre, kentin kuzeyindeki Sarıyer ilçesinde yaşayan biri, pazar akşamı yetkililere bölgede dişi bir aslan gördüğünü bildirdi. İstanbul kulübü Başakşehir'de forma giyen, Türkiye Millî Takımı'nda beş kez oynamış Bertug Yildirim'in güvenlik kamerası da dâhil olmak üzere bazı kameralar, aslana benzeyen bir hayvanı kaydetti.

"Dün kamptaydık, bir telefon aldım. Bana aslandan bahsettiler, inanamadım," diyen Yidirim, bu sıra dışı görüntüye ilişkin konuştu. Ardından polisi arayıp dişi aslanın evinin yakınlarında olduğunu bildirdiğini söyledi. 24 yaşındaki santrfor, "Umarım bulunur. Belki eve döndüğümde aslanı ben ararım," dedi.

Galatasaraylı yıldız iddiaları yalanladı: "Evde sadece bir aslanım var, ..."

Görüldüğü iddia edilen yırtıcı kedinin nereden geldiğine ilişkin türlü spekülasyonlar dolaşmaya başladı. Bunlar arasında dişi aslanın Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakci'ye ait olduğu iddiası da vardı. Stoper, kulübün televizyon kanalında iddiaları yalanladı: "Şu anda bütün ülke bu konuyla çalkalandığı için bir şey söylemek istiyorum. Evde büyüttüğüm tek bir aslan var, o da oğlum. Bunun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

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Galatasaray'ın simgesinin aslan olması ve aynı hayvanın bugünkü rakibi Aston Villa'nın armasında da yer alması, iki kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşması öncesinde yaşananları daha da ilginç kılıyor. Bu arada halk arasında anlaşılır biçimde korku yayılırken Türk televizyonlarında uzmanların dişi bir aslanla karşılaşılması hâlinde nasıl davranılması gerektiğini anlattığı özel yayınlar yapıldı.

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İngiliz gazetesi Daily Mail ise Galatasaray'ın stadyumu yakınlarındaki seyircilerin güvende olup olmadığı konusunda UEFA'dan açıklama istedi. Avrupa futbolunun yönetim organı taraftarlar için bir tehlike olmadığını belirtirken yerel yetkililer de pazartesi akşamı en azından şimdilik endişeye gerek olmadığını açıkladı.

Yetkililere göre İstanbul'da görülen hayvan aslan değildi

İstanbul Valiliği, hayvana ait video görüntülerinin farklı açılardan yeniden incelendiğini ve görüntülerdekinin "ne aslan ne de başka bir büyük kedi türü" olduğu sonucuna varıldığını bildirdi. Videolarda bunun yerine hangi hayvanın görüldüğü ise ilk etapta belirsiz kaldı. Aslanın görüldüğü iddia edilen bölge daha önce kapsamlı biçimde aranmış, ancak "bölgede bir aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştı".

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Futbol açısından bakıldığında Galatasaray, salı akşamı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına doğru büyük bir adım atmak istiyor. İlk dört maçından iki galibiyet ve altı puan çıkaran Türkiye şampiyonu, lig aşamasında şu anda 18. sırada. Galatasaray, Villa'yı evinde yener ve aralık başındaki bir sonraki maçında AEK Atina deplasmanından da galibiyetle dönerse play-off'lara katılma hakkı veren ilk 24 sıra içindeki yerini büyük olasılıkla garantilemiş olacak.

Ocak sonundaki 7. haftada Galatasaray'ı önce evinde Feyenoord Rotterdam karşısında bir başka kazanılabilir maç bekliyor. Victor Osimhen ve arkadaşları, bir hafta sonraki son maçta puana ihtiyaç duymaktan mutlaka kaçınmak istiyor. Çünkü Türk ekibi o maçta Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e konuk olacak.