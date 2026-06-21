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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Issam El-Şavali: Bir futbol skandalı izliyoruz… Keşke Dünya Kupası’na katılamasaydık!

Tunus - Japonya
Tunus
Japonya
Dünya Kupası
Tunus
Japonya
Meksika

Ünlü yorumcu üzüntü duyuyor

Ünlü Tunuslu yorumcu Essam El-Shawali, 2026 Dünya Kupası’nda Tunus ile Japonya arasındaki maçı yorumlarken, “Kartaca Kartalları”nın çöküşü devam edip maçın 31. dakikasında ikinci golü yedikten sonra üzücü açıklamalarda bulundu.

Japon milli takımı, forvet Ayasi Ueda'nın ceza sahası dışından Aymen Dahman'ın kalesinin sol köşesine gönderdiği güçlü şutla skoru 2-0'a taşıdı ve Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın ilk maçında Tunus milli takımını son derece zor bir duruma düşürdü.

Japonlar ikinci yarıda iki gol daha ekleyerek skoru 4-0'a taşıdı.

Tunus milli takımının performansının kötüye gitmesi üzerine Şavali duygularını gizleyemedi ve canlı yayında, “Keşke Dünya Kupası’na katılmasaydık” dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Oyuncularımız Dünya Kupası’nda çuvalladı ve turnuva öncesinde 5-0 kaybettiğimiz Belçika ile oynadığımız hazırlık maçı, oyuncuların özgüveninin çökmesine neden oldu.”

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Tunuslu yorumcu sert eleştirilerine devam ederek, “Dünya Kupası’nda bir futbol skandalı izliyoruz, Tunus futbol tarihiyle oynanıyor” dedi.

Tunus Futbol Federasyonu, açılış maçında İsveç’e 5-1’lik ağır bir yenilginin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi’yi görevden almış, ardından turnuvadaki milli takımın kaderini kurtarmak umuduyla Fransız Hervé Renard ile acilen sözleşme imzalamıştı.

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