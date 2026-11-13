Issa Doumbia için Juventus-Napoli düellosu: Astronomik sözleşme maddesi ve kurulan temaslar hakkında menajeri konuştu

İtalya Milli Takımı ve Sporting Lizbon'un 2003 doğumlu oyuncusu Issa Doumbia, Napoli ve Juventus'un ilgisini çekiyor. Menajeri kurulan temasları açıkladı ancak transferin maliyeti İtalyan kulüpleri için karşılanamayacak kadar yüksek olabilir.

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Issa Doumbia, İtalyan futbolunun genç oyuncuları açısından sezonun bu başlangıcındaki (pek çok) olumlu gelişmeden biri. Eski AlbinoLeffe ve Venezia oyuncusu, geçen yaz 23 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sporting Lizbon'a transfer oldu. Portekiz liginde, Şampiyonlar Ligi'nde ve İtalya Milli Takımı formasıyla dikkat çekiyor. Fransa maçında da teknik direktör Roberto Mancini onu oyuna aldı. İkinci yarıda sahaya giren Doumbia'nın katkısı olumlu oldu.

MANNA'DAN TELEFON

Doumbia'nın menajeri Cheikh Sadibou, Stile TV'ye verdiği röportajda oyuncu hakkında şunları söyledi: "Hem kulübünde hem de milli takımda gelişimi çok iyi ilerliyor. Mancini'nin ona güvendiği görülüyor. Napoli beni aradı ama Manna'yla ilk kez görüşmüyorum. Juventus Next Gen'in sportif direktörüyken de Doumbia'yı istiyordu. Ancak hiçbir zaman gayriresmî bir sohbetin ötesine geçmedik, hiç teklif gelmedi."

JUVENTUS DA DEVREDE, AMA SERBEST KALMA BEDELİNE BAKIN!

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Doumbia'nın Sporting Lizbon ile 2031'e kadar sözleşmesi ve 80 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Bu rakam, beklendiği gibi Napoli'nin ve herhangi bir İtalyan kulübünün karşılayabileceği düzeyin üzerinde. Ancak Napoli, oyuncuyu ikna edip ardından Portekiz kulübüyle görüşmelere başlayarak fiyatı en azından yarıya indirmeyi umuyor. Juventus da aynı şeyi düşünüyor. Böylece Napoli ile transferde yeniden karşı karşıya gelmek istiyor. İki kulüp, Monza'nın 2005 doğumlu Portekizli forveti Gustavo Varela için şimdiden yarışıyor.