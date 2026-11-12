Premier League’e dönüşe yaklaşan Mauricio Pochettino’ya, Manchester United yönetimine karşı tavizsiz bir tutum sergilemesi çağrısı yapıldı. Chelsea ve Tottenham’ın eski teknik direktörü, Old Trafford’da Michael Carrick’in yerine geçmeye en yakın aday. Ancak kulüp efsanesi Gary Neville, Arjantinli teknik adamın imzayı atmadan önce önemli güvenceler alması gerektiğine inanıyor.

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Carrick'in yaklaşan ayrılığı ve ABD Milli Takımı'yla görüşmeler

Manchester United'ın sezona felaket bir başlangıç yapmasının ardından perşembe günü Carrick'i görevden alması bekleniyor. Manchester United, Premier League'deki ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve tüm kulvarlardaki 15 karşılaşmada kalesini sadece bir kez gole kapatabildi.

United, Pochettino'yu İngiliz futboluna geri getirmek için ABD Futbol Federasyonu ile şimdiden temasa geçti. Ancak Arjantinli teknik direktör görevi üstlenirse önünde büyük bir yeniden yapılanma süreci olacak.

Old Trafford ekibi bu sezon ligde 19 gol yedi. Bu sayı, geçen sezon aynı aşamada yediğinden üç fazla. Savunmadaki zaafları, Aston Villa ile oynadığı ve 4-4 biten son maçta açıkça ortaya çıktı; United, karşılaşmanın ilk beş dakikasında 2-0 geriye düştü.

Neville, ocak ayında takviye istiyor

Eski United kaptanı Neville, The Overlap programında Pochettino'yu Old Trafford yönetiminin sözlü vaatlerini kabul etmemesi konusunda uyardı. 54 yaşındaki teknik direktörün, kolay gol yiyen savunmayı düzeltmek için derhâl yatırım talep etmesi gerektiğini vurguladı.

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Neville, “Göreve gelirken kulüp sahibinin ne kadar harcayacağına dair söylediklerine inanmamak gerektiğini konuştuk,” dedi. “Şu anda Mauricio Pochettino'nun yerinde olsam kendimi sonuna kadar güvenceye alırdım. O da bunu bir tazminatla yapacaktır.”

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Neville, göreve gelecek teknik direktör için ocak ayında derhâl yapılacak takviyelerin pazarlık konusu olamayacağını vurguladı. “Ocak ayında iki savunmacıya ihtiyacı var,” diye devam etti. “Bu yüzden ocak ayında iki savunmacı alınmasında ısrar etmeli. Durumu tersine çevirebilmek için gelecek yaz transfer döneminde kendisine asgari bir bütçe sağlanmasında ısrar etmeli. Bir sonraki yaz için de bütçe talep etmeli.”

Transferlerde söz sahibi olarak itibarını korumak

United'ın mevcut savunma seçenekleri arasında Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Leny Yoro ve Ayden Heaven bulunuyor. Neville, yalnızca bu oyunculara güvenmenin Pochettino'nun işini imkânsız hâle getireceğinden endişe ediyor ve uzun vadeli mali destek güvencesi alması gerektiğini söylüyor.

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Neville, “Bunu ona sağlamak zorundalar, yoksa görevi kabul etmemeli,” diye ekledi. “O savunma ve o orta saha olmadan... Üstelik orta sahaya da para harcandı... Kesinlikle [iki iyi savunmacı almaları gerekiyor].”

Yorumcu, Pochettino'nun genç oyuncuları geliştirme konusundaki geçmişini kabul etmekle birlikte, acil kaynak sağlanmasının şart olduğunu savundu. “Göreve gelirken transferlerde bir ölçüde söz sahibi olmakta ve takımı anlamlı biçimde değiştirebileceğini bildiği bir bütçeye sahip olmakta ısrar etmeli.

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“Çünkü sol bekte Dorgu, sağ bekte Mazraoui, stoperde de Heaven ve Yoro oynarsa takımı ligde üst sıralara taşımak için teknik direktörlük açısından olağanüstü bir iş çıkarması gerekecek.”

Old Trafford'a geçişin tamamlanması

United'ın, Pochettino'nun görevinden ayrılması için ABD Futbol Federasyonu ile görüşmelerini hızlandırırken Carrick'in ayrılığını perşembe günü resmen açıklaması bekleniyor. Arjantinli teknik direktör görevi kabul ederse ilk önceliği, Premier League'de yalnızca Ipswich Town ve Crystal Palace'ın önünde yer alan, şu anda ligin en kötü üçüncü savunmasını düzeltmek olacak.

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Pochettino, kritik ocak transfer dönemi açılmadan önce Old Trafford yönetiminin mali taleplerini karşılamaya istekli olup olmadığına hızla karar vermek zorunda.