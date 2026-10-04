İsrailli gazetecilerle gerilim: İrlanda milli takım teknik direktörünün basın toplantısı yarıda kesildi

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü, Heimir Hallgrimsson'ın İsrail maçı öncesinde Sırbistan'da düzenlenen basın toplantısı, İsrailli gazetecilerle İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yaşanan yeni gerilimler nedeniyle erken kesildi. İrlanda uzun süredir Filistin davasını destekliyor ve bu sonbaharda milli takımı ile İsrail arasında Uluslar Ligi kapsamında oynanan iki maç da şimdiden çeşitli tartışmalara yol açtı.





İrlandalı oyuncuların, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı protesto etmek için ilk maçı boykot etme tehdidinin ardından, ilk karşılaşma geçen pazar günü Macaristan'ın Debrecen kentinde planlandığı gibi oynandı; zira İsrail güvenlik durumu nedeniyle maça kendi topraklarında ev sahipliği yapamıyordu. İrlanda'nın 3-0 kazandığı maç sırasında İrlandalı oyuncular siyah bant taktı ve İsrail marşı çalınırken başlarını gösterişli biçimde öne eğdi. Başlama vuruşundan önce kaptanlar arasında ne flama değişimi ne de tokalaşma oldu.





Bu akşam Sırbistan'ın Backa Topola kentinde oynanacak rövanş maçı öncesinde, İrlanda Federasyonu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmaya evinde ev sahipliği yapmayı reddetmişti ve yeni gerilime yol açan da İrlanda teknik direktörünün maç öncesi basın toplantısı oldu. Afptv görüntülerine göre olaylar, bir kadın gazetecinin İrlanda'nın başındaki İzlandalı teknik adam Heimir Hallgrimsson'a, çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden bir Flydubai uçuşunda meydana gelen ve BAE ile İsrail makamlarınca "terör eylemi" olarak tanımlanan saldırıyla ilgili soru yöneltmesiyle başladı. Kimliği şu an için doğrulanamayan gazeteci İngilizce olarak, "Desteklediğiniz insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların ideolojisi cinayet üzerine kurulu. Tam da bu hafta, içlerinden biri 170 İsrailli yolcuyu öldürmeye çalıştı" dedi. Bir basın görevlisi ise hemen, "Bugün bu tür soruları yanıtlamayacağız. Sadece futbolla ilgili soruları cevaplayacağız" karşılığını verdi.





Ancak kısa süre sonra başka bir gazeteci de İrlanda teknik direktörüne yöneldi: "Oyuncularınız maç sırasında bizim oyuncularımıza maymun diyor..." dedi, ancak "bu tamamen yalan" sözlerini tekrarlayan bir basın görevlisi tarafından anında sözünü kesildi ve söz konusu gazetecinin mikrofonu elinden alındı. Gazeteci, "Bana dokunmayın, bana dokunmayın" diye bağırırken, İrlanda heyeti basın toplantısını erken sona erdirdi. Günün sonunda medyanın karşısına çıkan İsrail Teknik Direktörü Ran Ben Shimon ise siyasetle "ilgilenmediğini" söyledi. Teknik adam, "Takımın taktik açıdan ve maça yaklaşım konusunda önemli ölçüde gelişmesini istiyorum. Benim tek önceliğim bu. Şu anda futbolla ilgili olmayan hiçbir şeye yanıt vermeyeceğim" dedi. İsrail makamları, İrlanda Milli Takımı'nın girişimlerini sert şekilde eleştirmişti; İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Dublin'i "tarihin yanlış tarafında" olmakla suçlamıştı.