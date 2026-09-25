Saied Abu Farchi, perşembe akşamı Avusturya ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi maçında tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü. Yirmi yaşındaki forvet, beraberlik golünü köşe bayrağıyla tüfek taklidi yaparak kutladı; en azından Bulgar hakem Georgi Kabakov’un yorumu buydu. Kısa süre sonra da oyundan atıldı. Bu arada Abu Farchi’nin aslında bambaşka bir şeyi canlandırdığı netlik kazandı.

Abu Farchi, 55. dakikada gelen ortayı kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. Gol sevincinde daha sonra köşe bayrağını eline aldı ve onunla 'ateş etme hareketi' yaptı, bunun üzerine hakem Kabakov oyuna müdahale etti.

Bulgar hakem, Abu Farchi’ye üç dakika önce bir faul nedeniyle zaten sarı kart göstermişti. İsrailli oyuncu, sevinme şekli nedeniyle bir kez daha sarı kart gördü ve ikinci sarıdan oyundan ihraç edildi.

Bu nedenle İsrail, maçın kalan bölümünü on kişi tamamlamak zorunda kaldı. Avusturya, sayısal üstünlüğünü ancak son bölümde gollere çevirebildi ve Linz’deki karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Karar golü 90. dakikada geldi ve skor 2-1 oldu. PSV orta saha oyuncusu Paul Wanner, sol bek Phillipp Mwene’ye asisti yaptı. Mwene geçmişte PSV ile sözleşme imzalamıştı ve şu anda FSV Mainz forması giyiyor.

Uzatma dakikalarının derinlerinde Avusturya galibiyeti daha da farklı hale geldi. Forvet Sasa Kalajdzic, 95. dakikada skoru 3-1’e getirerek maçın sonucunu belirledi ve böylece İsrail, kırmızı kartın ardından sahadan yine puansız ayrıldı.

Abu Farchi için bu, İsrail Milli Takımı formasını yalnızca ikinci giyişiydi. Haziran başında Arnavutluk karşısında kısa bir süre oyuna girerek ilk kez milli olmuş, Avusturya karşısında ise ülkesi adına ilk golünü atmıştı.

Yirmi yaşındaki santrfor, 1 Eylül’de Colorado Rapids’e transfer oldu. MLS kulübü, Abu Farchi’nin 52 maçta on beş gol attığı Maccabi Tel Aviv’e beş milyon avro ödedi.

Düzeltme: Abu Farchi ateş etme hareketi yapmadı

Yeni bilgiler, Abu Farchi’nin dikkat çeken kırmızı kartına farklı bir ışık tutuyor. İlk etapta yirmi yaşındaki forvetin köşe bayrağıyla tüfek taklidi yaptığı bildirilmişti, ancak gerçekte sevinci snookerdan ilham aldı.

Abu Farchi, beraberlik golünün ardından köşe bayrağını eline aldı, tek dizinin üzerine çöktü ve daha sonra bayrağı sanki bir snooker ıstakasıymış gibi kullandı. İsrailli oyuncu bu gol sevincini daha önce de kullandı ve bununla ilgili sosyal medyada şu ifadeleri paylaşmıştı: "Her şey snooker kutlamasıyla ilgili."

Milli takım teknik direktörü Ran Ben Shimon da maçın ardından bunun bir ateş etme hareketi olmadığını vurguladı. Avusturya medyasına konuşan teknik adam, "Abu Farchi tüm gollerini bu şekilde kutluyor, bunu kontrol edebilirsiniz. Belki de ona bunu bırakması gerektiğini söylemediğim için hata bendeydi. Bundan ders çıkarmalı. Bu bizim için de büyük bir ders" dedi.







