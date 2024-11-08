İsrailli futbol holiganları, Çarşamba gecesi Amsterdam'da düzenledikleri gösteriler sırasında Filistin bayraklarını indirerek ve çevreye zarar vererek olay çıkardı. Holiganlar, Maccabi Tel Aviv'in Ajax ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde Amsterdam sokaklarında toplandılar ve etrafa zarar verdiler.

Videolarda, tamamen siyah kıyafetler giymiş, kapüşonlu ve yüzleri kapalı bir grup kişinin Filistin bayraklarını indirirken ve "Kahrol Filistin" şeklinde sloganlar atarken görüldü. Gösteriler sırasında bir kişinin elinde levye ile bir taksiye vurduğu ve taksi şoförleriyle tartışmaya girdiği de rapor edildi. Ayrıca, Maccabi taraftarları ile Ajax'ın Fas kökenli taraftar grubu arasında da çatışmalar çıktığı iddia edildi.

Amsterdam polisinin olaylarla ilgili henüz bir tutuklama yapmadığı ve bu kişilerin gerçekten Maccabi taraftarları olup olmadığını doğrulamadığı bildirildi. Polis yetkilileri, casino yakınında bazı taksi şoförleri ile bu gruplar arasında bir çatışmanın önlendiğini açıkladı. Çevredeki şoförlerin bu kişilere tepki gösterdiği ve "Taksi ve Uber sürücülerinin onları şehirden kovduğu" şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Ajax yönetimi tribünde siyaset istemiyor

Maccabi Tel Aviv ve Ajax kulüpleri, olaylarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak, Ajax kulübü bu gibi durumlarda politik ifadelerin statta sergilenmemesi gerektiğini belirten bir açıklamada bulundu.

Bu olaylar, aynı zamanda Amsterdam'da yapılması planlanan bir pro-Filistin gösterisiyle de bağlantılı olarak gündeme geldi. Yetkililer, Ajax'ın Johan Cruyff Arena’sında yapılacak gösteriyi güvenlik gerekçesiyle yasaklayarak, protestoculara alternatif bir alan tahsis etti. Pro-Filistin grubunun gösteriyi alternatif bir alanda düzenlemeyi kabul ettiği bildirildi.

Bunun yanı sıra, olaylar sırasında çekilen bir videoda, bir İsrailli taraftarın Amsterdam'ın Amstel Nehri'nde yüzmek zorunda kaldığı görülüyor. Videoda, nehir kenarındaki birinin, "Özgür Filistin de, seni çıkaralım" dediği ve kişinin bunu söyledikten sonra nehirden çıkarıldığı görülüyor. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve "Amsterdam sokakları bizimdir" şeklinde bir yorumla paylaşıldı.

Fransa Içişleri Bakanı'ndan PSG taraftarlarına tepki

Bu olaylar, PSG taraftarlarının Atletico Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında büyük bir "Özgür Filistin" pankartı açmalarının ardından yaşandı. Fransa İçişleri Bakanı, bu pankartı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve PSG kulübünün bu olay nedeniyle ceza alabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina taraftarlarının da Maccabi Haifa'ya karşı oynadıkları maçta Filistin bayrakları açtığı biliniyor. Ajax taraftar grupları ise maç esnasında herhangi bir siyasi sembol veya çatışma bölgesine ait bayrak görmek istemediklerini belirterek, "Stat içinde ve dışında bu tür politikalara yer verilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Olaylar, Amsterdam’da giderek artan gerginliğe ve Avrupa futbol arenasında süregelen politik tartışmalara dikkat çekiyor.