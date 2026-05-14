İsrail, Lamine Yamal'a öfkeli ve FC Barcelona'dan önlem alınmasını talep ediyor

Lamine Yamal, FC Barcelona'nın zafer kutlamaları sırasında siyasi bir tartışmanın odağına oturdu. Yıldız oyuncu, Pazartesi günü Barcelona'da düzenlenen kutlama otobüs turu sırasında Filistin bayrağını salladı ve bu hareket İsrail'de öfkeli tepkilere yol açtı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X platformunda sert bir tepki gösterdi.

Yamal, yol boyunca bir taraftardan Filistin bayrağını aldı. Genç yıldız forvet, binlerce taraftarın Barcelona takımını ulusal şampiyonluk zaferi nedeniyle alkışladığı sırada, bayrağı dakikalarca sallamaya karar verdi.

Olay İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Katz, Salı günü X üzerinden Barcelona'nın forvetine yönelik sert bir mesaj yayınladı. Bakana göre Yamal, İsrail'e karşı nefret yaymaktan suçlu.

Katz, “Lamine Yamal, askerlerimiz terör örgütü Hamas’la savaşırken İsrail’e karşı nefret tohumları ekmeyi tercih etti” diye yazdı. Bakan, bu bağlamda 7 Ekim 2023’teki olaylara özellikle atıfta bulunuyor. “Yahudi çocuklar, kadınlar ve yaşlılar öldürüldü, tecavüze uğradı, yakıldı ve katledildi.”

Savunma Bakanı, bu bağlamda Filistin'e yönelik kamuoyu desteği gösterilerinin ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu belirtiyor. “Bu tür mesajları destekleyenler kendilerine şunu sormalı: Bunu insani buluyor musunuz? Bu ahlaki mi?”, diye yazdı Katz sosyal medyadaki mesajında.

İş bununla da bitmiyor, çünkü İsrailli bakan FC Barcelona'ya da bir çağrıda bulunuyor. Katz, Katalan dev kulübünün Yamal'ın eyleğinden uzak durmasını ve ona göre “terörizme destek için yer olmadığını” açıkça belirtmesini umuyor.

Barcelona, yıldız oyuncusu etrafında kopan tartışmalara henüz bir yanıt vermedi. Teknik direktör Hansi Flick ise daha önce bir açıklama yapmıştı: “Şahsen ben bunu yapmazdım,” diyen Alman teknik adam, “Lamine ile ödül töreninde Filistin bayrağını sallama konusunu konuştum. Ama bunu yapmak istiyorsa, yapabilir. O 18 yaşında.”











