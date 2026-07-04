İspanyol yıldız itiraf ediyor: Ronaldo'yu nasıl durduracağımızı bilmiyorum

İspanya Milli Takımı kalecisi Unai Simón, iki takımın Dünya Kupası son 16 turunda önümüzdeki Pazartesi günü karşılaşmasından önce Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo’nun yetenekleri hakkında konuştu.

"As" gazetesinde yer alan açıklamalarında Simón, "Cristiano'yu durdurmak için özel bir planınız var mı? Ronaldo bugün, 6-7 yıl önce Real Madrid'de ya da en iyi dönemlerinde olduğu gibi değil" dedi.

"Ancak Ronaldo’yu ceza sahasından olabildiğince uzak tutmalıyız. Uluslar Ligi finalinde ceza sahası içinde kendisine gelen tek topu gole çevirdi. Hâlâ herkesin imrendiği o gol hırsına sahip ve her takımın böyle bir zihniyete sahip bir oyuncuya sahip olmayı dilediği bir oyuncu" diye ekledi.

“Bunun Cristiano Ronaldo’nun son maçı olabileceğini düşünmüyorum, asıl önemli olan maça odaklanmak. Anahtar nokta budur” dedi.

“Ronaldo, ceza sahası içinde kendi başına çözümleri nasıl bulacağını, kendine nasıl boşluk yaratacağını ve toplara nasıl ulaşacağını biliyor. Onu nasıl kontrol edebileceğimizi bilmiyorum; engin tecrübesi sayesinde ne yapması gerektiğini ve nasıl hareket etmesi gerektiğini tam olarak anlıyor” diye açıkladı.

Son olarak, “Ronaldo ceza sahasına girdiğinde son derece belirleyici oluyor. Penaltı noktasına yerleşmeyi seviyor, aynı zamanda yakın direğe doğru hareket etmeyi de seviyor. Bu durumları mükemmel bir şekilde okuyor, bu yüzden onu bizim alanımızdan olabildiğince uzak tutmalıyız” diye ekledi.