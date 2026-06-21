İspanyol yıldız gazetecilere öfkeyle patladı: Suudi Arabistan karşısında gerçek yüzümüzü gördünüz

İspanyol milli futbolcu Alex Baína, Suudi Arabistan’a karşı alınan ezici galibiyetin (4-0) ardından medyaya sert bir mesaj gönderdi ve 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda Yeşil Burun Adaları ile alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından basını “tartışma çıkarmak ve olayları bağlamından saptırmakla” suçladı.

Dünya Kupası'nda ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bayna, "Sonuçta, tartışma yaratan ya da olayları bağlamından saptıran sizlersiniz. Maçların çok zor geçeceğini biliyorduk, ancak ilk günden beri son derece sakin davrandık ve işleri doğru şekilde yapıyoruz" dedi.

Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal ile hücum üçlüsü oluşturan ve açılış golünün asistini yapan Atlético Madrid oyuncusu, şunları ekledi: “Lamine ile hücum üçlüsü oluşturmak harika bir şey, üstelik İspanya’nın en iyi forveti olan Mikel ile birlikte. Hepimizin sergilediği performanstan çok memnunum.”

“Beraberliği hak etmedik”

Baína, Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmanın takımın moralini etkilediğini reddetti ve şöyle dedi: “Mutluyuz, çünkü bence bir önceki maçta da beraberliği hak etmedik. Ancak dışarıdaki tüm gürültüye rağmen son derece sakindik.”

Dışarıdan gelen eleştirilere rağmen soyunma odasındaki olumlu atmosferi de ortaya koydu: “Çok iyiydi. Çok sakindik. Beraberlik bizi hiç de moral bozmadı; çünkü performansımız en iyi düzeyde olmasa bile galibiyeti hak ettiğimize inanıyorduk.”

Şöyle devam etti: “Günlük rutinimiz her zaman aynıydı, beraberlikte bile. Bugün ise bu mutluluğun bizi farklı bir şekilde sahaya çıkardığı belliydi.”

Taktikte değişiklik yok

Baïna, Kap Verde maçından sonra köklü bir taktik değişikliği olmadığını reddetti ve şöyle açıkladı: “Açıkçası, hiçbir şey değişmedi. Aynı tarzı ve rutini izledik. Her takım farklı bir şekilde oynayabileceğinden bazı özel antrenmanlar hazırladık, ancak günlük hayatımızda bir değişiklik olmadı.”

Turnuvada defansif dengenin önemini vurgulayan Bayina, “Muazzam bir hücum gücümüz olduğunu biliyoruz ve gol atmamızı engellemek çok zor. Ancak böyle bir turnuvada en önemli şey, her zaman kalesini gole kapatmaktır; çünkü sürekli gol fırsatları yakalayacağımızı biliyoruz” dedi.

Üzerimizdeki yükü hafiflettik

Baína, ilk kez Dünya Kupası’na katılmanın yarattığı baskının hissedildiğini kabul ederek şöyle konuştu: “Çoğumuz ilk Dünya Kupası’mıza katılıyoruz ve bu bizim için yeni bir his. Bu yükü omuzlarımızdan biraz hafiflettik ve bugün gerçek yüzümüzü, yıllardır oyunumuzda yaptıklarımızı gördük.”

Üçüncü turdaki Uruguay maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Bu turnuvada her maç son derece zorlu geçecek. Ancak bence bugün izlediğimiz yaklaşımı, top varken de yokken de sürdürmeliyiz. Şimdi Uruguay maçına hazırlanmalı ve hatalarımızı düzeltmeliyiz.”

Bu galibiyetle İspanya, 4 puanla geçici olarak 8. grubun liderliğine yükseldi ve Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmayı belirleyecek Uruguay ile oynayacağı kritik maçı bekliyor.