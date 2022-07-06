İspanyol vatandaşlığı için gerekli evrakları tamamlayan Real Madrid'in yıldızı Vinicius, yıllardır pasaport bekliyor

Bugün itibariyle, ne Vinicius ne de Madrid'in ne zaman pasaport alınacağı konusunda herhangi bir bilgisi yok.

Fenerbahçeli eski basketbolcu Lorenzo Brown ve sporcu Jordan Diaz'a İspanyol vatandaşlığı verilirken, İspanya'da futbolcular evraklarını tamamlasa bile yıllarca pasaport bekliyor.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Adalet Bakanlığı'ndaki 'trafik sıkışıklığı' nedeniyle hala bekleyenlerden biri.

MARCA'ya göre; Vinicius'un durumu, Brown ile aynı değil. Basketbolcunun İspanya'da kökleri yok ancak açık olarak millileştirilmesi, İspanya Krallığı'nın resmi gazetesi Boletin Oficial del Estado tarafından yapılan bir duyurudan sonra onaylandı.

Bu arada 2018'den beri İspanya'da ikamet eden Vinicius ise pasaportunu bekliyor. Bu, iki yıl önce iki sınavı (biri İspanyolca, diğeri ülkenin genel kültürü üzerine) geçmeyi de içeren yasanın gerektirdiği tüm gereklilikleri yerine getirdikten sonra bile geçerlidir.

Bugün itibariyle, ne Vinicius ne de Madrid'in ne zaman pasaport alınacağı konusunda herhangi bir bilgisi yok.

Bu, sınavlarını daha yakın zamanda geçen diğer iki Real Madrid oyuncusu Rodrygo ve Eder Militao ile benzer bir durum. Onlar sadece birkaç aydır bekliyorlar, ancak tüm işaretler beklemelerinin uzun olacağını gösteriyor.

Kurallar ne söylüyor?

Bu durum, Real Madrid gibi AB üyesi olmayan oyuncu kotasıyla uğraşmak zorunda kalan kulüpler için de sorunlu. Bu, Kubo ve Vinicius Tobias gibi oyuncuların durum çözülene kadar A takım şansının olmadığı anlamına geliyor.

Kurallar, Brezilyalıların ve Arjantinlilerin iki yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlık almalarına izin veriyor. Vinicius, sınavlarını 2020'de tamamladı ancak Adalet Bakanlığı, beklemek zorunda olduğunu söylüyor.

Bu arada, Haziran 2021'de Barajas'taki Küba heyetinden kaçan Jordan Diaz, pasaportunu Şubat 2022'de aldı. Doğuştan Amerikalı olan Lorenzo Brown, İspanya'yı yalnızca sportif nedenlerle ziyaret etmişti ve şu anda pasaportunu aldığı ülkeyle hiçbir bağı yoktu...

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