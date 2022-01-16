Galatasaray'ın başında çıktığı ilk Süper Lig maçında Hatayspor karşısında 4-2'lik mağlubiyet üzüntüsü yaşayan Domenec Torrent, son olarak çalıştığı iki takımda da yaşadığı bir durumu sarı-kırmızılı takımda da yaşadı.

Son olarak MLS ekiplerinden New York City'de ve Brezilya Serie A ekibi Flamengo'yu çalıştıran Torrent, her iki takımın başında da çıktığı ilk maçta sahadan yenik ayrılmıştı.

ABD ve Brezilya'da yaşadığı bu kötü istatistiği Türkiye'ye de taşıyan İspanyol teknik direktör, vatandaşları Luis Aragones ve Vicente del Bosque gibi ilk Süper Lig karşılaşmasında galibiyetle tanışamadı.

İspanyolların serisi sürdü

Del Bosque yönetimindeki Beşiktaş ilk Süper Lig karşılaşmasında Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Luis Aragones'in çalıştırdığı Fenerbahçe ise Gaziantepspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan Hatayspor mağlubiyetiyle birlikte son 10 karşılaşmada bir galibiyette kalan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 23 puan gerisine düştü.

Düşme hattındaki Kasımpaşa ile arasında altı puan olan sarı-kırmızılı takımın Avrupa'ya gitmesini sağlayacak olan dördüncü sıranın ise yedi puan gerisinde kaldı.

Ligde önümüzdeki iki maçını sahasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile oynayacak olan Galatasaray bu karşılaşmaları kayıpsız geçerek, hızla üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.

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