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Çeviri:

İspanyol savunmacı Mario Gila, Luka Modric gibi bir efsanenin takım arkadaşı olmasının ne anlama geldiğini anlattı

AC Milan

Milan’ın Avrupa Ligi’ndeki ilk maçı öncesinde UEFA’nın internet sitesine konuşan Mario Gila, Luka Modric hakkında şöyle dedi

Mario Gila neredeyse buna inanamıyor: idolü Modric artık onun takım arkadaşı. İspanyol savunmacı, UEFA'nın sitesine şöyle konuştu: "Bugün böylesine önemli bir figürle takım arkadaşı olduğunuzu düşünmek şaşırtıcı. Zaman geçtikçe, çocukken tanıdığınız insanlarla yan yana oynayarak hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi fark ediyorsunuz. Onunla oynamak, ondan öğrenmek ve onunla konuşmak bir onur.

İnanılmaz derecede mütevazı bir insan ve gerek kişisel olarak gerek takım açısından bana çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Onunki gibi bir kariyerin ardından, her top için koşmaya ve her pozisyonda her şeyini vermeye devam ediyor. Bu çok olumlu bir zihniyet ve onun ulaştığı büyük başarılara ulaşmak için doğru olan da bu. Kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz, ama her şeyinizi verme niyeti her zaman olmalı".

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