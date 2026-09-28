Xavi’nin Hollanda Milli Takımı’ndaki dönemi daha yeni başlamış olsa da, kendi ülkesi İspanya’da şimdiden yeterince şey görüldü. İspanyol basını, yeni teknik direktörün ilk maçları hakkında dikkat çekici derecede olumlu.

Almanya ile 1-1 berabere kalınmasının ardından pazar günü deplasmanda Sırbistan 1-2 mağlup edildi. Oyun her zaman üst düzey olmasa da, İspanya’da Xavi’nin başlangıcı konusunda heyecan duymak için yeterince işaret görüyorlar.

Diario AS, “Hollanda Milli Takımı için bu yeni dönem, teknik direktör Xavi’nin gelişi sonrası iyimserlikle karşılanıyor ve takımın performansları bu heyecanı yalnızca daha da besliyor” diye yazdı. İspanyol basın kuruluşu, Almanya’ya karşı oynanan ilk maçta da güven için yeterli sebep gördü. “Almanya’ya karşı iyi oynadılar ve o maçta da galibiyete çok yaklaşmışlardı. Sırbistan karşısında ise sonunda kazandılar; maçı domine ederek ve Xavi’nin güvendiği oyunculardan en iyi şekilde yararlanarak.”

Mundo Deportivo da Xavi’nin teknik direktör olarak ilk haftaları konusunda övgü dolu. Haberde, “En azından teknik direktör olarak attığı ilk adımlarda beklentileri aşıyor” denildi. “Sırbistan en iyi formunda olmasa da, Xavi’nin Hollanda’sı için bu galibiyet yine de değerli bir başarı. İkinci milli maçında iki gol atan Meerdink de bunun önemli bir parçası oldu.”

Mundo Deportivo’ya göre özellikle Hollanda’nın pazar günü topa sahip olma konusunda sergilediği yaklaşım dikkat çekiciydi. “Topa sahip olma isteği pazar günü açık kollarla karşılandı. Hollanda bunu aşırı yatay pas kullanmadan yaptı, ancak rakibin ceza sahasına sürekli saldırma ve oyunu kanatlar üzerinden açma isteğini de daima gösterdi. Bu, kanat oyuncularını tercih eden Xavi’nin oyun tarzının inkâr edilemez bir özelliği.”

Mundo Deportivo son olarak Xavi’nin Hollanda Milli Takımı’nın başına geliş sürecine de değindi. Basın kuruluşu, “Xavi üçüncü tercihti, ancak Guardiola ve Slot’un reddetmesi Hollanda için bir lütuf olabilir” görüşünde tamamen kararlı.

La Vanguardia ise yeni teknik direktörün futbol vizyonunun şimdiden net biçimde ortaya çıktığını düşünüyor. “Onun oyuncu olarak sahip olduğu vizyona sahip hiç kimse yok, ancak elinde topla başrolü oynama isteği olan bir takım var. Üç forvetle, kanat oyuncularıyla ve rakip yarı sahadaki kontrolü asla bırakmama niyetiyle.”