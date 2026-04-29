Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg
Mart van Mourik

Çeviri:

İspanyol medyası, Atlético Madrid - Arsenal maçında Makkelie'nin aldığı kritik karara anında tepki gösterdi

Atletico Madrid - Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal
Şampiyonlar Ligi

İspanyol medyası, hakem Danny Makkelie'nin Arsenal'e penaltı kararı vermesine karışık tepkiler gösterdi. Londra ekibi, Viktor Gyökeres'in gole çevirdiği penaltı sayesinde Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atlético Madrid karşısında 0-1 öne geçti.

İlk yarı bitiminde Dávid Hancko bir hata yaptı. Atlético Madrid'in savunma oyuncusu Gyökeres'in sırtına hafif bir itme uyguladı ve Makkelie hemen penaltı noktasını gösterdi. Hakem, VAR Dennis Higler tarafından ekrana çağrılmadı.

Atlético Madrid oyuncuları ve teknik ekibi, penaltı kararı nedeniyle Makkelie'ye öfkelendi, ancak medyada farklı görüşler yer alıyor.

Marca, dakika dakika raporunda bunu "oldukça tartışmalı bir penaltı" olarak nitelendiriyor. "Hancko, düşen Gyökeres'in üzerine eğiliyor. Hakem hiç tereddüt etmiyor ve VAR tarafından çağrılmıyor bile. Oldukça sert bir karar," diyor spor gazetesi.

"Gyökeres penaltıyı güçlü bir vuruşla gole çevirdi," diye yazıyor Sport. "Hancko'nun Gyökeres ile teması hafifti... Atlético oyuncuları itiraz ediyor."

La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Fulham crest
Fulham
FUL

Gazeteci ve X'te oldukça aktif olan Fran Navarro, Makkelie'nin kararını tamamen haklı buluyor. “Hancko'nun itmesi gereksizdi. Aptalca bir hareketti, ama bu bir penaltı,” diyor Navarro.

Reklam