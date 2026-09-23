Frenkie de Jong, çarşamba sabahı Diario SPORT'un aktardığına göre iyileşme sürecinde çok büyük adımlar atıyor. Orta saha oyuncusunun üç hafta içinde yeniden takım antrenmanlarına başlaması bekleniyor.

De Jong, geçtiğimiz yazki Dünya Kupası'ndan önce dizinden sakatlanmıştı, ancak FC Barcelona'nın büyük rahatsızlığına rağmen Hollanda Milli Takımı'nda ağrılarına rağmen oynamaya devam etme kararı aldı.

Oyun kurucu daha sonra ameliyat olma ya da sakatlığın ‘doğal yoldan’ iyileşmesini bekleme seçenekleri arasında tercih yapabilirdi. De Jong, ikincisini seçti.

Birkaç hafta önce fizyoterapistlerle birlikte kısa süreliğine antrenman sahasına çıkmıştı, ancak birkaç sprintin ardından hâlâ çok fazla ağrısı olduğu için yeniden içeri dönmek zorunda kalmıştı.

Şimdi ise De Jong'un dizi gerçekten çok daha iyi durumda. Son günlerde ağrı neredeyse tamamen kayboldu. Şu anda sahada bireysel olarak çalışıyor. SPORT'a göre De Jong, kaydettiği ilerlemeden son derece memnun.

Arkel doğumlu orta saha oyuncusu olmadan da Barça sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Kulüp, 7 maçta topladığı 21 puanla LaLiga'da açık ara lider durumda. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maç rahat kazanıldı: kulüp, Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.