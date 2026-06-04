Joey Veerman, çeşitli İspanyol kulüplerinin ilgisini çekmişti, ancak bu kulüplerin hepsi artık ilgilerini kesmiş durumda. PSV gözlemcisi Rik Elfrink, bunu "Heet van de Herdgang" adlı podcast'te anlattı.

Veerman, birkaç kez güzel bir transfer fırsatını kıl payı kaçırmış olsa da, bu yaz transfer gerçekten gerçekleşecek gibi görünüyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sabit bir bedel karşılığında Eindhoven'dan ayrılabilir.

Söz konusu satın alma bedeli yaklaşık yirmi milyon euro civarında. Elfrink'in bildirdiğine göre, çeşitli İspanyol kulüplerinin Veerman'a olan ilgilerini artık geri çekmelerinin nedeni tam da budur.

“Veerman hakkında biraz belirsiz söylentiler duyuluyor. İspanyol alt üst düzey kulüplerinden biraz ilgi olduğu söyleniyor. Ancak talep edilen fiyat çok yüksek olduğu için bu kulüpler şimdiden vazgeçmiş durumda. Serbest kalma bedeli yirmi milyon euro civarında.”

LaLiga'dan hangi kulüplerin söz konusu olduğu belli değil, ancak her halükarda PSV'ye yirmi milyon avro ödeme yapmayacaklar. Ayrıca Veerman, Borussia Dortmund ile de temkinli bir şekilde anılıyor, ancak bu konuda henüz somut bir gelişme yok.

Bu arada, bu transfer döneminde PSV'den ayrılacak tek oyuncu Veerman değil. Ismael Saibari, Bayern Münih'e çok önemli bir transferin eşiğinde: sadece iki kulüp arasındaki anlaşma, transferin gerçekleşmesinin önündeki tek engel gibi görünüyor.

Bu transfer için 50 milyon euro civarında bir bedelden söz ediliyor. Mauro Júnior ve Sergiño Dest konusunda da şu anda hareketlilik var. Her iki kanat bekinin de sözleşmelerinde satın alma maddesi olduğu ve sırasıyla FC Porto ile Bayern Münih'in ciddi ilgisini çektiği belirtiliyor.