Yakıt ticaretinde usulsüzlük yapan Badajoz başkanı Joaquin Parra, kendini demir parmaklıkların arkasında buldu.

İspanya Üçüncü Lig ekibi Badajoz’un başkanlığını da yapan iş adamı Joaquín Parra’ya mahkeme, kara para aklama ve eksik beyanda bulunma suçları nedeniyle hapis cezası verdi.

Yakıt istasyonları işleten bir şirketi bulunan Parra, Malaga’da görülen davanın sonucunda suçlu bulundu.

Büyük miktarlarda yakıtın satışına usulsüzlük karıştırna Parra’nin dolandırıcılıkla elde ettiği para 13 milyon euro’yu aşıyor.

Eş zamanlı operasyon

İspanyol polisinin beş ayrı bölgede yürüttüğü operasyon kapsamında Parra’nın yanı sıra dört şüpheli daha tutuklanmıştı.

Sevilla, Madrid, Cadiz, Malaga ve Badajoz şehirlerinde suçluları yakalamak için harekete geçen polis, Badajoz’un maçlarını oynadığı Nuevo Vivero Stadyumu’ndaki ofislerde de arama yapmıştı.

Parra’nın sahibi olduğu Extrem Petrol isimli şirketin ofisine ve Parra’nın ortağı olduğu Derby Group’a bağlı benzin istasyonlarına, kulüp binası ile eş zamanlı baskın düzenlendi.

Olayların ardından bir basın açıklaması yapan Badajoz kulübü, Hazine ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla işbirliği içinde olduklarını ve kulübün mali tablolarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirtti.

Kulüp, açıklamada başkan Joaquin Parra’nın masumiyetine olan inancını dile getirmiş, ancak yargının vereceği kararlara saygılı olacağını vurgulamıştı.

Barcelona’nın eski başkanı göz altına alınmıştı

İspanya’da bir kulüp başkanı ilk kez yargı karşısına çıkmıyor. Bu konudaki en yakın ve çarpıcı örnek, Barçagate skandalı nedeniyle gözaltına alınan Barcelona’nın eski başkanı Josep Bartomeu.

Bartomeu, takımda sorun yaşadığı yıldızların itibarını zedelemek için bir PR şirketiyle anlaşmış ve bu şirkete kulübün kasasından usulsüz bir şekilde büyük miktarda para aktarmıştı.

Ekim 2020’de görevinden istifa eden Bartomeu, bir gece gözaltında kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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