İspanyol hükümeti, İslam'a yönelik ırkçılığın ardından: "Geride kalmış bir azınlıkla karşı karşıyayız... Milli takım da bir istisna değil"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında dün Salı günü Barselona'daki "RCDE" (Espanyol Stadyumu) sahasında oynanan İspanya-Mısır dostluk maçında yaşanan ırkçı olayı şiddetle kınadı.

Maç 0-0 berabere sona erdi, ancak bir grup taraftarın Müslümanlara karşı düşmanca tezahüratlar yapması ve Mısır milli marşının çalınması sırasında yuhalama sesleri çıkması gibi üzücü olaylar yaşandı.

Stadyum yetkilileri, taraftarları uyarmak için defalarca müdahale ederken, Katalan polisi, "İslamofobi ve yabancı düşmanlığı" olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sánchez, "X" platformundaki resmi hesabından paylaştığı bir tweet'te şunları söyledi: "Dün Cornella'da yaşanan olay kabul edilemez ve tekrarlanmamalıdır. Geri kalmış bir azınlığın, hoşgörülü ve çoğulcu bir ülke olan İspanya'nın imajını lekelemesine izin veremeyiz; milli futbol takımı ve taraftarları da bu durumun istisnası değildir."

Sanchez, bu saldırılara maruz kalan sporculara tam desteğini ifade ederek, saygıyla daha iyi bir toplum inşa etmeye katkıda bulunan herkesi övdü ve şöyle dedi: "Bu olaydan zarar gören sporculara içten desteğimi sunuyorum ve saygısıyla ülkemizi daha iyi hale getirmeye katkıda bulunan herkesi selamlıyorum."

İspanya Futbol Federasyonu ve milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'nin yanı sıra Pedri ve Lamine Yamal (Müslüman olduğunu vurgulayan ve tezahüratları "cahilce ve ırkçı" olarak nitelendiren) gibi önde gelen oyuncular da bu davranışları şiddetle kınayarak, bunların sporun değerlerini ve İspanyol halkını temsil etmediğini vurguladılar.

Bu olay, iki takımın 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlık sürecinde meydana geldi. Mısır milli takımı, güçlü Avrupa takımları karşısında tecrübesini artırmaya çalışırken, İspanya milli takımı (Avrupa şampiyonu) ise büyük turnuvalara hazırlık amacıyla genç kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.