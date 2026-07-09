İspanyol hakem uzmanı: Mısır’ın Arjantin karşısında penaltı hakkı yok… VAR müdahalesi beni şaşırtmadı

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçında, Mısır milli takımını 2-0 öne geçirecek olan Mustafa Zico'nun golü, Nicolas Taliafico'ya daha önce yapılan bir faul gerekçesiyle iptal edilince, maçın en tartışmalı anlarından biri yaşandı.

Mısır milli takımı, ilk yarıda 15. dakikada Yaser İbrahim’in kafayla attığı golle öne geçmişti. Emiliano “Dibo” Martínez, topun ağlara girmesini izlemekten başka bir şey yapamamıştı.

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60. dakikada, “Zico” Mısır’ın ikinci golünü attığında Mercedes-Benz Stadyumu sevinç çığlıklarıyla inledi, ancak Fransız hakem François Léticier, video yardım sistemini inceledikten sonra golü iptal etti ve Marwan Attia’nın Lisandro Martínez’e yaptığı faulü değerlendirdi.

İspanyol"Cadena SER" kanalında yayınlanan "Carrusel Deportivo" programında, hakemlik uzmanı Eitoraldi González, Attiya ve Martínez arasındaki pozisyon hakkında şunları söyledi: "Bana göre bu, hakemin isterse anında karar verebileceği bir faul, ancak VAR'ın müdahale etmesi beni şaşırtmadı."

González sözlerine şöyle devam etti: “Bunu daha önce de belirtmiştim. Bu Dünya Kupası’nda VAR’ın çok müdahaleci olmasını istiyorlardı ve bunu şimdi görüyoruz; işte bizi götürmek istedikleri futbol bu.”

González, bu turnuvada VAR’ın “çok müdahaleci” olacağı konusunda zaten uyarıda bulunmuştu ve bu gerçekten de oluyor. “Cadena SER”e göre, grup aşamasında çok fazla olmasa da, eleme aşamalarında kesinlikle böyle.

Öte yandan, eski İspanyol yıldız Kiko Narváez, yayın sırasında büyük öfkesini dile getirerek, Mısır’ın iptal edilen golüne atıfta bulunarak “Bu futbol değil” dedi.

Program sunucusu Dani Garido ise iptal edilen golün “2026 Dünya Kupası’nın en güzel golü” olduğunu savundu ve Haytham Hassan’ın hareketinin, Katar Dünya Kupası yarı finalinde (3-0) Hırvatistan karşısında Lionel Messi’nin yaptığı harekete benzediğini belirtti.

Mısır penaltı hak etti mi?

67. dakikada “Zico”nun attığı ikinci golü yese de Arjantin, 79. dakikada Cristian Romero, 83. dakikada Lionel Messi ve 92. dakikada Enzo Fernández’in golleriyle geriye düşmüş olduğu maçı 3-2’lik galibiyete çevirmeyi başardı.

Arjantin'in üçüncü golünün ardından Mısır milli takım oyuncuları, Muhammed Salah için penaltı verilmesini talep etti.

Ancak Eitoraldi González'e göre, Mısır milli takımının talep ettiği pozisyonda ceza gerektirecek bir durum yoktu, çünkü "Salah'ın ayağına baskı yapılmamıştı".

Mısır milli takımı ayrıca, Mac Allister’ın ceza sahası içinde Hamdi Fathi’yi çekmesi nedeniyle penaltı verilmesini talep etti; ancak hakem analisti de bunun cezalandırılmasını gerektirmediğini belirterek,“Elini ona koyuyor, ancak top orada değil. Bu VAR’ın yetki alanına girmiyor” dedi.



