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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Çeviri:

İspanyol gazetesi: Çarpıcı bir ayrıntı Hamza Abdülkerim'i Barcelona'nın yıldızlarından ayırıyor

H. Abdelkarim
Barcelona
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Mısır
İspanya

Mısırlı oyuncunun davranışının sırrı ne?

Oyuncu Hamza Abdülkerim, bu hafta Barcelona ile sözleşmesini yeniledi; bu kapsamda mali koşulları iyileşti ve sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 150 milyon avroya yükseldi.

Yeni sezon hazırlık döneminde Barcelona'nın en golcü ismi olan oyuncu, her gün spor tesisinde birlikte antrenman yaptığı A takımın dinamiğine tamamen adapte olmasına rağmen yedek takımdaki lisansını koruyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, oyuncunun durumu eşsiz bir örnek teşkil ediyor; zira Katalan kulübünün tesislerinden yürüyerek ayrılan A takım kadrosundaki tek oyuncu o.

Diğer oyuncular kendi otomobilleriyle gelip giderken, Mısırlı oyuncu "Tito Vilanova" antrenman sahasına en yakın kapıdan yürüyerek çıkıyor ve caddeyi geçerek ikametgahına doğru yöneliyor. Burası, kulübün genç oyuncularına, genellikle reşit olduklarında ve "La Masia"daki konaklama dönemlerini tamamladıklarında sağladığı dairelerden biri.

Hamza Abdülkerim, Sant Joan Despí'de yaşıyor. Burada, yıldızlarıyla karşılaşmak için Barcelona tesislerinin yakınında dolaşan bazı taraftarlarla hatıra fotoğrafları çektirmeye alışkın ve hiçbirinin talebini geri çevirmiyor.

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Sevilla
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Bu bağlamda, Hamza Abdülkerim'in takımla yapılan seyahatlerden uzak yeni hayatı, ondan büyük mesafeler kat etmesini gerektirmiyor.


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