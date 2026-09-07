İspanyol basınında bugün Pazartesi günü yer alan bir habere göre, Fransız forvet Karim Benzema Suudi Arabistan'da kıstırılmış durumda; zira Hilal ile sözleşmesini gelişinden yalnızca yedi ay sonra karşılıklı anlaşmayla feshetmiş olsa da, bu ayrılık gelecekteki rotasını seçme konusunda tam bir özgürlüğe sahip olduğu anlamına gelmiyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, yaz transfer döneminde oyuncunun yetişip büyüdüğü kulübü Olympique Lyon'a dönmesi imkânsız hale geldi; sorunun temelinde ise forvetin 2030 yılına kadar Roshn Profesyonel Ligi Birliği'ne bağlayan bir sözleşmeye sahip olması yatıyor.

Lyon'un sportif direktörü Matthieu Louis-Jean şunları söyledi: "Bu yaz bir aracı vasıtasıyla Benzema ile temas kurulduğu doğru, ancak bu imkânsızdı çünkü sözleşme durumu buna engeldi. Karim istisnai bir oyuncu ve biz bir forvet arıyorduk, fakat hiçbir şeyi tamamlayamadık."

Krizin kökleri, Hilal kulübündeki sportif planlamaya dayanıyor; zira Suudi kulüp kadrosunu güçlü bir şekilde takviye etti ve takımını güçlendirmek için 200 milyondan fazla yatırım yaptı.

Takımın büyük transferleri arasında Martinelli, Somerville ve Watkins gibi oyuncular yer aldı; bu isimler, aralarında Yassine Bounou, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves ve diğerlerinin bulunduğu yabancı profesyoneller listesine katıldı.

Bu durum, Hilal yönetiminin Benzema'ya yerel müsabakada kaydedilmeyeceğini bildirmesiyle sonuçlandı; bu da katılımının yalnızca AFC Şampiyonlar Ligi ile sınırlı kalacağı anlamına geliyordu.

Bu veriler, Benzema'nın 21 Ağustos'ta Hilal kadrosunda kalacağını bizzat teyit etmesine rağmen, kulüple olan kariyerini sona erdirme konusunda bir anlaşmaya varılmasını hızlandırdı.

İmzasından altı ay sonra Benzema, transfer piyasasının kapanmasından önce, teknik direktör Simone Inzaghi'nin yönettiği takımdan ayrıldı. Forvet, sözleşmesini feshetmeden önce Şabab kulübünün ilgisini görmüştü; ayrıca İttihad'a dönme olasılığı da değerlendirildi.

Oyuncunun geleceğini şu an itibarıyla bir belirsizlik hali kuşatıyor; takımsız olmasına rağmen geleceği hâlâ Suudi Arabistan'a bağlı durumda.

Lyon, oyuncu için tercih edilen bir rota olarak öne çıkıyor; ancak mevcut sözleşme durumu, kadim Avrupa kıtasına dönüş meselesini zorlaştırıyor.

Önümüzdeki günler, mevcut durumunu çözebilecek mi, başka bir Suudi kulübüyle imza mı atacak, yoksa krampanlarını çivilemenin ve efsanevi kariyerini sonlandırmanın zamanının geldiğine mi karar verecek, bunu belirleyecek.



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