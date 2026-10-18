İspanyol gazetesi: Barcelona ve hakem Betis'i boğdu, Yamal'ın El Clasico'da oynaması ise skandal

Barcelona, dün akşam La Cartuja Stadı'nda konuk olduğu Real Betis'i LaLiga mücadelesinde 5-2 ezdi geçti; ancak karşılaşma, hakem Ricardo de Burgos'un kararları nedeniyle tartışma yarattı. İspanyol "ABC"gazetesi yazarı Salvador Sostres'e göre hakem, özellikle Facundo Bernal'in Lamine Yamal ile girdiği temasın ardından doğrudan kırmızı kart görmesiyle Betis'e zarar verdi.

Sostres, hakemi sert biçimde eleştirerek kararlarının maçı bozduğunu savundu ve Bernal'in Yamal ile temasının ardından oyundan atılmasının tartışmanın en dikkat çekici anlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca Vinicius Junior'ın El Clasico'da forma giyemeyecek olmasına karşın Barcelonalı oyuncunun oynayabilecek durumda olmasını "skandal" olarak nitelendirdi; bunun Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun işine gelebilecek olmasına rağmen.

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Yazar şöyle dedi: "Abdessamad Ezzalzouli, Betis'in ikinci golünü kaydetti, ardından golün ardından bir arbede çıktı. Bu arbedede De Burgos, Lamine Yamal'ın ilk hamlesini sarı kartla cezalandırırken Facundo Bernal'in karşılığını kırmızı kartla cezalandırarak timsah gözyaşları döktüğünü bir kez daha kanıtladı."

Yazar, Lo Celso'nun Real Betis adına ceza sahası dışından doğrudan bir vuruşla kaydettiği golün, öncesinde elle oynandığı gerekçesiyle iptal edilmesine de dikkat çekti ve bunun "aşırı katı bir karar" olduğunu söyledi.

Şöyle ekledi: "Gol, Lamine'in golünden bile daha muhteşemdi ve iptal edilmesi, bu yüzden heba olan o harika teknik anı göz önüne alındığında büyük tartışma konusu oldu. De Burgos'un futbola hakaret etmeyi bırakması gerekiyor."

Sostres'in tarifine göre Betis, hakem kararlarının etkisi ve kötü şansın bir araya gelmesiyle Barcelona karşısında elinden bir şey gelmez hale geldi.

Yazar sonuç olarak Barcelona'nın maçın bazı bölümlerinde iyi bir performans sergilediğini, ancak gereğinden fazla zorlandığını belirterek "Avrupa kupalarında aynı dostane hakemliğe sahip olamayacak" uyarısında bulundu. Tartışmalara rağmen Yamal'ın harika bir futbol akşamı geçirdiğini, "ancak öfkesini kontrol edememesinin onu El Clasico'da oynamaktan mahrum bırakabileceğini" ifade etti.



