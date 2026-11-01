İspanyol gazeteleri, Frenkie de Jong'un savunmacı olarak denenmesi konusunda hemfikir

İspanyol gazeteleri, Frenkie de Jong'un FC Barcelona'da stoper olarak sergilediği performansı övgüyle karşıladı. Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlıktan bu yana ilk kez cumartesi akşamı Alavés karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Barcelona mücadeleyi 6-1 kazandı.

Barça, Spotify Camp Nou'da konuk ettiği rakibi karşısında hiç zorlanmadı. Hansi Flick'in ekibi, Raphinha'nın iki, Fermín Lopez ve Lamine Yamal'ın birer golüyle devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Yamal ve Anthony Gordon farkı daha da açtı. Son bölümde Alavés, Mariano Díaz'ın golüyle skoru 6-1'e getirerek teselli buldu.

Flick, De Jong'a ilk 11'de şans verdi. Hollandalı futbolcu savunmanın ortasında Pau Cubarsí'nin yanında görev yaptı. Ajax'ta Erik ten Hag yönetiminde de zaman zaman bu mevkide oynamıştı ancak Barça'da ilk kez stoper olarak sahaya çıktı.

La Vanguardia, De Jong'un oyununu överek ona 8 puan verdi: "Sezonun ilk 11'inde ilk kez yer aldı, üstelik stoper olarak. Topla temiz, topsuz oyunda mücadeleciydi. Tribünlerin alkışını hak etti ve hocasını ikna etmek istedi."

MARCA ve Diario SPORT da De Jong'a 8 puan verdi. Diario SPORT, "Aylar sonra ilk 11'e döndü ve bunu stoper olarak yaptı. Fiziksel mücadelelerde zaman zaman zorlandı ama ayağını uzatırken ve pozisyonları önceden sezerken dikkatliydi; özellikle ceza sahasında Boyé ile yaşadığı bir pozisyonda. Topla da çalım atmaya ve zaman zaman ileri çıkmaya cesaret etti" diye yazdı.

Hollanda Millî Takımı oyuncusunun iyi bir performans sergilediği görüşüne Mundo Deportivo da katıldı: "Flick, çok sayıdaki sakatlık nedeniyle onu stoper olarak oynattı. Yerdeki savunma müdahalelerinde doğru işler yaptı. Maç onu bir savunmacı olarak gerçekten sınamaya elverişli olmasa da oyundan çıkarken cesaret verici bir alkış aldı. Topla çok iyiydi."

De Jong'u yalnızca İspanyol basını övmedi. Teknik direktör Flick de maçın ardından bu denemeden memnun olduğunu söyledi: "İhtiyaç halinde orada oynayabileceğini gösterdi. Harika iş çıkardı ve ondan çok memnunum."