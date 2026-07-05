İspanyol gazeteleri, FIFA’nın ABD’ye yaptığı hediyeye tepki gösteriyor: Küresel bir skandal

İspanyol gazeteleri, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmesinin ardından Amerikalı forvet Folarin Balugun’a uygulanan otomatik men cezasını askıya alma kararını yorumladı.

FIFA, internet sitesinde yayınladığı resmi açıklamada, “Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, Amerikalı oyuncu Fularin Balogun’a verilen bir yıllık otomatik men cezasının uygulanması, deneme süresi olarak askıya alınmıştır” dedi. Bu karar, Balogun’un yarın Pazartesi günü Seattle’daki stadyumda oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika’ya karşı forma giymesine olanak tanıyor.

Balugun, 32'lü turda Bosna-Hersek'e karşı 2-0 kazanılan maçın 45. dakikasında ABD adına ilk golü atmış, ancak 64. dakikada savunma oyuncusu Tarik Muharremović'e yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Doğrudan kırmızı kart nedeniyle Balojun’un iki maç ceza alması bekleniyordu, ancak FIFA cezayı askıya aldığını resmi olarak açıkladı; bu ceza, oyuncunun bir yıl içinde sert oyun nedeniyle tekrar kırmızı kart görmesi durumunda uygulanacak.

Bu karar, uluslararası futbol sahalarında pek sık görülmeyen istisnai durumlardan biri olarak değerlendiriliyor; zira Disiplin Komitesi, büyük turnuvalarda otomatik ihraç cezalarını askıya alma yoluna nadiren başvurur.

ABD Başkanı Donald Trump, forvet Folarin Balogun’a verilen otomatik men cezasının askıya alınması kararının ardından “Truth Social” platformu üzerinden Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ‘ya bir teşekkür mesajı gönderdi ve kararı “ağır bir adaletsizliğin ortadan kaldırılması” olarak nitelendirdi.

Öte yandan “Marca” gazetesi bu kararı “dünya çapında bir skandal” olarak nitelendirerek, “Dünya çapında bir skandal: FIFA, Balogun’a gösterilen kırmızı kartı iptal etti… Trump ise onlara teşekkür etti!” yorumunda bulundu.

"Mundo Deportivo" gazetesi ise şöyle yazdı: "Skandal... FIFA, Balogun'un kırmızı kart görmesine rağmen son 16 turunda oynamasına izin verdi... Trump da onlara teşekkür etti."

"AS" gazetesi ise şöyle yazdı: "Pochettino, Balogun'u kadroya geri aldı... Trump ise FIFA'ya teşekkür etti."

Balugon, 2026 Dünya Kupası’nda ABD’nin en öne çıkan oyuncularından biri olarak görülüyor; 3 maçta 3 gol attı. Ancak, grup aşamasının son turunda, tur atlamayı garantiledikten sonra Türkiye maçında forma giymemişti.

ABD ile Belçika arasındaki maçın galibi, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Portekiz arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak; bu da İspanyol basınının FIFA’nın kararına yönelik eleştirilerini açıklıyor.



